Yıldırım düştü, maç iptal oldu

Kardemir Karabükspor'ün Antalya'da AC Beerschoot ile oynadığı hazırlık maçı, 43. dakikada sahanın yakınına yıldırım düşmesi sonucu iptal edildi.



Kardemir Karabükspor'un Antalya'da Belçika takımı AC Beerschoot ile oynadığı hazırlık maçı, sahanın yakınına düşen yıldırım ve artan yağmur nedeniyle 43. dakikada iptal edildiği bildirildi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Antalya kampının son gününde Serik ilçesine bağlı Belek beldesindeki Papillon Sahası'nda Belçika ekibi AC Beerschoot ile hazırlık maçı için sahaya çıkıldığı ifade edildi.

15.30'da başlaması gereken maçın hava şartları nedeniyle yaklaşık 2 saat gecikmeli başladığı belirtilen açıklamada, ''Karşılaşmanın 43. dakikasında maç 2-1 AC Beerschoot üstünlüğü ile devam ederken sahanın yakınına yıldırım düşmesi ve yağışın artması üzerine karşılaşma maçın hakemi tarafından iptal edildi.'' denildi.

Yıldırım sonucunda kimse yara almazken, Kardemir Karabükspor'un Karabük'e hareket ettiği belirtildi.