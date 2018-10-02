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Yıldırım düştü, ev küle döndü

Aziz GÜVENER/KOCAALİ (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 katlı ahşap ev kül oldu

02 Ekim 2018 01:29

Aziz GÜVENER/KOCAALİ (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Kocaali ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 katlı ahşap ev kül oldu.
Olay akşam saatlerinde, Kocaali Karapelit Mahallesi\'nde meydana geldi. Sağanak etkili olduğu sırada Ahmet Bıyık\'a ait 2 katlı ahşap evin üzerine yıldırım düştü. Evde bulunanlar kendilerini dışarıya attı. Ev alevler içerisinde kalırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında iki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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