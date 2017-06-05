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Yıldırım düştü, 5 asker yaralandı

Askerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı

05 Haziran 2017 20:19

Tokat’ta 48’nci Piyade Alay Komutanlığı eğitim alanına yıldırım düşmesi sonucu 5 asker yaralandı.

Saat 16.00 sıralarında alayın eğitim alanının bulunduğu alana yıldırım düştü. Yılıdırım düştüğü alan içerisinde bir ağaç altında bulunan 5 asker yaralandı.

Yaralanan askerler ambulanslarla Gazi Osman Paşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı askerlerin durumu hakkında açıklama yapan Acil Servis Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Nurşah Başoğlu, ''Yaklaşık yarım saat önce 5 askerimiz yıldırım çarpması nedeniyle acil servisimize kabul edildi. 4 askerimiz müşahade altında kalacak. 1 askerimiz ise tedavi altında olacak. Şu an için hayati tehlikeleri yok.  Ağacın altında oturuyorlarmış'' dedi.

 

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