Yıldırım düştü; 1 hektar ormanlık alan yandı

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın Köyceğiz ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 1 hektarlık ormanlık alan küle döndü. Alevler, havadan ve karadan müdahale ile güçlükle söndürüldü.

Köyceğiz\'in kırsal Çayhisar Mahallesi\'nde saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 10 helikopter, 3 uçak ile havadan, 10 su ikmal aracı, 16 arazöz, 4 pikap, 4 ilk müdahale aracı, 1 belediye arazözü, 2 dozer, 13 teknik personel, 119 işçi ve 3 itfaiye personeli ile müdahale edildi. Alevler havadan ve karadan çalışma ile 4 saatte güçlükle söndürüldü.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, yangının yıldırım düşmsi sonucu çıktığını belirtip, 1 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

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