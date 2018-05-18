Yıldırım düşmesi sonucu yaralanan korucunun tedavisi sürüyor

ÇERMİK (Diyarbakır), (DHA) - DİYARBAKIR\'ın Çermik ilçesinde, evinin damında 15 Mayıs\'ta telefonla konuşurken yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan güvenlik korucusu Recep Kara\'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.
Çermik\'in Yayıklı Mahallesi\'nde 15 Mayıs tarihinde evinin damında telefonla konuşurken yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan Recep Kara (33), Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Recep Kara\'nın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Güvenlik korucusu Recep Kara\'nın yakınları, günlerdir hastane önünde doktorlardan gelecek iyi haberi bekliyor.