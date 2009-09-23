Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Roberto Carlos'a aceleci davranmaması gerektiğini ve ara transfer döneminde serbest bırakacağını söyledi.



Süper Lig’de 3 sene üst üste şampiyonluk rotası çizen F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, söz verdiği yıldız transferini de devre arasında gerçekleştirmek için harekete geçti. Ligin ilk 6 haftasını ezeli rakibi G.Saray’la birlikte 6’da 6 yaparak geçen sarı-lacivertliler takımdaki eksik mevkiileri doldurmak için devre arasını bekliyor. Forvet, orta saha veya sol kanatta hücuma dönük bir yıldız arayışlarına başlayan F.Bahçe’de Başkan Aziz Yıldırım’ın kafasındaki soru işareti ise Brezilyalı Roberto Carlos.

Ocak ayında görüşelim

Bu sezon oynadığı futbolla camiayı tatmin edemeyen Sambacı’nın takımdan ayrılmak istemesi Yıldırım’ın planlarını bozuyor. Carlos ile bir görüşme yaparak yıldız oyuncudan ayrılmak için aceleci davranmamasını isteyen Yıldırım, “Devre arasına kadar sabret. Biz bir yıldız oyuncuyu renklerimize katabilirsek, seni ara transfer döneminde serbest bırakırız. Ayrılmak için aceleci davranma. Takımda Alex ve sen varsın. Taraftarlarımız benden bir yıldız transferi bekliyor. Ben bir oyuncuyu getirmeden, bir yere gitme. Ondan sonra vedalaşırız” diyerek Carlos’a beklemesini söyledi.

Kontenjana takılıyor

Ara transfer döneminde F.Bahçe aradığı dünya yıldızına kavuşursa, Roberto Carlos da milli takım ve Real Madrid’den yakın dostu olan Ronaldo’nun formasını giydiği Corinthians’a gidecek. Aksi halde Sambacı ayrılmak için, sözleşmesinin bitiş tarihi olan mayıs ayını bekleme zorunda kalacak. Bu sezon takımın zayıf halkası konumuna düşen Carlos’un bu performansıyla forma giymesi zor görünüyor.

Belediye maçında yabancı kontenjanına da takılan Brezilyalı yıldızın gitmek istemesınde yedek kulübesinde oturmasının da payı var. Bilindiği gibi Daum, Belediye karşısında 6 yabancı oyuncu hakkını, Lugano, Bilica, Cristian, Dos Santos, Alex ve Güiza’dan yana kullanmıştı.