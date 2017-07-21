Yıldırım: Depremde can kaybı yok

Ege sahilleri gece yarısı meydana gelen şiddetli depremle sarsıldı. Yunanistan'ın Kos Adası (İstanköy) ve Bodrum'da yoğun olarak hissedilen depremde Kos'ta 2 kişi hayatını kaybetti, en az 120 kişi yaralandı. Türkiye'de deprem nedeniyle hayatını kaybeden olmadığı belirtiliyor.

Yunan yetkililer ölenlerin birinin Türk diğerinin de İsveç vatandaşı olduğunu duyurdu. Kos Adası'nda hayatını kaybeden Türk vatandaşının Sinan Kurtoğlu olduğu açıklandı.

Başbakan Binali Yıldırım Cuma namazı çıkışında depremle ilgili değerlendirmede bulundu. Kos'taki Türk vatandaşlarının tahliyesiyle ilgli çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Yıldırım, "Depremin merkez üssü Datça'nın 11 km açığında Gökova Körfezinde bulunuyor" dedi. Başbakan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Valilik ile irtibata geçildi. Tüm alanlar tarandı. Raporlanan bir can kaybı yok. 354 vatandaş panikle ve korku ile ufak tefek sıyrıkları var. Hastanede 24 vatandaşımız var tedavi gören. İstanköy'de bir caminin minaresi yıkıldı. Deniz seviyesi yükseldiği için 10 metre civarında tekneleri kıyıya attı. Büyük bir deprem, İzmir'de dahi hissedildi. AFAD bölgeye intikal etti. Kos'ta vatandaşlarımız var. Hayatını kaybeden var. Tahliyeler için gerekli tedbirler alınıyor."

Türkiye Sağlık Bakanlığı deprem nedeniyle hastanelere 358 kişinin başvurduğunu ve halen 25'inin tedavi altında olduğunu duyurmuştu.

Öncesinde Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da, İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında Muğla Gökova Körfezi'nde meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eroğlu, "Bugün maalesef Bodrum, Kos Adası civarında bir deprem vuku buldu. Biraz önce sayın Muğla Valimizle görüştüm. Allah’a çok şükür bir can kaybı yok. Herhangi bir büyük bir maddi kayıp da söz konusu değil" dedi. Depremin ardından Bodrumlular ile yerli ve yabancı turistler geceyi sokaklarda ve parklarda geçirdi.

Deprem Muğla'nın yanısıra Ege bölgesi ile Akdeniz'in bazı bölgelerinde de hissedildi.

Kos'ta büyük hasar

Yunan ANA haber ajansı ve yerel yetkililer depremin büyük hasara yol açtığını duyurdu. Şiddetli deprem nedeniyle meydana gelen dalgalar adada yerleşim yerlerinin sular altında kalmasına yol açtı. Yat limanı kullanılamaz hale gelidi.

Artçı sarsıntıların sürdüğü deprem bölgesinde açıklama yapan Kos (İstanköy) Belediye Başkanı Yorgo Kyritsis, hayatını kaybeden iki kişinin turistler olduğunu söylemişti.

İtfaiye yetkilileri deprem nedeniyle oluşan dalgaların sahilde bir barın çatısının çökmesine neden olduğunu ve ölenlerin bu sırada orada bulunanlar olduğunu belirtti.

Depremin büyüklüğü ile ilgili farklı açıklamalar

TSİ 01.31'de Bodrum ve Kos Adası (İstanköy) açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü konusunda farklı açıklamalar yapıldı. ABD'li deprem uzmanları büyüklüğü 6,7 olarak verirken, Yunanistan deprem merkezi müdürü Efthymos Lekkas, depremin büyüklüğünü 6,5 olarak açıkladı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü sabah saatlerinde depremin 6,2 büyüklüğünde olduğunu açıkladığı depremin büyüklüğünü yapılan basın toplantısında 6,6 olarak düzeltti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener açıklamada “Tsunami Bodrum liman içindeki istasyonda maksimum 13 cm olarak ölçüldü” dedi. Özener, "Bu sabaha karşı Bodrum'un güneyinde, son verilere göre 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu deprem kıyıya 10 km uzaklığında olup, derinliği 5 km olduğundan dolayı, hemen güneybatımızdaki İstanköy adasında da iki kişinin can kaybına ve ciddi anlamda hasara yol açtı" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) büyüklüğü 6,5 olarak güncelledi. AFAD Gökova Körfezi'nde saat 01.31'de 6,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurmuştu. İnternet sitesi üzerinden yapılan açıklamada "Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yeri Muğla ilinin Bodrum ilçesinin Çamlık köyüdür (10.61 km). Depremin şiddeti VII (Çok güçlü hissedilir) olarak hesaplanmıştır" dendi. AFAD da daha sonra büyüklüğü 6,5 olarak güncelledi.

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DW/DPA/AFP/DHA/MK,BK