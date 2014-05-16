Yıldırım Demirören yeni yabancı oyuncu kararını açıkladı: 5+3

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Spor Toto Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda yabancı oyuncu kontenjanının 5+3 olacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun İstinye'deki merkez binasında yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla düzenlenen basın toplantısına Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan maden faciasıyla ilgili üzüntülerini bildirerek başlayan Demirören, yaraların sarılmasına yardımcı olabilmek için bazı kararlar aldıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Süper Kupa finali, 15-16 Ağustos'ta Manisa'da oynanacak. Bütün geliri de Soma'da şehit düşen kardeşlerimizin ailelerine bağışlanacak. Ayrıca TFF olarak, valilik vasıtasıyla 5 milyon lira bağışta bulunacağız. 19 Mayıs Pazartesi günü Fatih Terim yönetimindeki milli takımımız ve yönetim kurulumuz, Soma'ya taziye ziyaretine gidiyoruz. Milli futbolcularımız, pazartesi günü ayrı bir kampanya başlatacaklar. Merkez Hakem Kurulumuz (MHK) önderliğinde tüm hakemlerimiz, gözlemcilerimiz ve mentörlerimiz, hafta sonu oynanacak maçların tazminatlarını resmi olarak Soma'ya bağışlayacak. Bu süreçte futbol ailesi olarak kenetlenen ve destek olan tüm kulüp başkanlarına, yöneticilere, hocamıza, milli futbolcularıma, MHK başkanımıza, hakemlerimize, gözlemcilerimize ve mentörlerimize teşekkür ediyorum."

'Yabancı oyuncu sayısı 5+3'

Yıldırım Demirören, uzun süredir tartışılan yabancı oyuncu kuralında değişikliğe gittiklerini aktararak, Süper Lig'de yeni sayının 5+3 olarak belirlendiği dile getirdi.

Daha önce alınan karar uyarınca 2014-2015 sezonunda 5+0+3 olarak uygulanması planlanan yabancı oyuncu sayısından tribünde oturan oyuncular nedeniyle kulüplere ek maliyetler yüklediği için vazgeçtiklerini vurgulayan Demirören, "Yönetim kurulumuz 2 sene önce yabancı ile ilgili bir karar aldı. Bu karar bize göre doğru. Ancak tribündeki futbolcular, oynamadan kulübe maliyet yüklüyor. Bunun için sistemi 5+3 olarak uygulayacağız. Yani 5 oyuncu sahada, 3 oyuncu kulübede olacak" diye konuştu.

Yeni sezon 29-31 ağustos'ta başlayacak

Yıldırım Demirören, Spor Toto Süper Lig'de 2014-2015 futbol sezonunun 29-31 Ağustos haftasında başlayacağını açıkladı.

Türkiye Kupası finalinin Bursa'da oynanacağını kaydeden Demirören, "2014-2015 sezonu, 29-31 Ağustos haftası başlayacak. 31 Mayıs 2015'te de bitecek. 2015 Türkiye Kupası finali Bursa'da oynanacak" ifadelerini kullandı.

PTT 1. Lig play-off finalinde 18 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak Samsunspor-Mersin İdmanyurdu maçına Samsunspor'un cezası nedeniyle kendilerine ayrılan yere sadece kadın ve çocukların alınacağını hatırlatan Demirören, şöyle konuştu:

"Şu an gündemde olan ve 2008'den beri faaliyetteki talimatnameye göre pazar günü oynanacak Samsunspor-Mersin İdmanyurdu maçında Samsunspor'dan sadece kadın ve çocuk seyircilerin alınması durumu var. Bu talimatname 2008'den beri yürürlükte olduğu için yönetim kurulu olarak bir şey yapamıyoruz. Yanlış bir uygulama. Bir sonraki dönem için hukukçularımıza talimat verdik. Bu sistemi değiştireceğiz. Kamuoyunda Süper Kupa finalinin de seyircisiz olacağı yazılıyordu. Talimatname, TFF Süper Kupa'yı kapsamıyor. Her iki takımın da seyircisi olacak."

'Terim'in düşüncesi, yabancının serbest olması'

Yıldırım Demirören, açıklamalarının ardından basın mensuplarının yönelttiği soruları yanıtlarken, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in yabancı oyuncu konusunda düşüncesinin, serbest olması şeklinde bulunduğunu kaydetti.

Yeni sezon için 5+3 şeklinde uygulanacak yabancı oyuncu sınırıyla ilgili Terim'in nasıl bir fikri olduğunun sorulması üzerine Demirören, "Hocamız zaten kulüp takımı çalıştırırken de milli takımı çalıştırırken de yaptığımız görüşmelerde yabancı sayısının serbest olmasından yanaydı. Fakat biz yönetim kurulu olarak bir karar aldığımız için, 5+3 şeklinde uygulayacağız. Ama hocamızın görüşü serbest olmasından yana" dedi.

Beşiktaş Kulübü'nün, 5+1+2 şeklinde yabancı sayısı uygulaması isteğinin olduğu hatırlatarak, alınan kararla ilgili Tahkim Kurulu'na gitmeleri durumunda nasıl bir durum ortaya çıkacağı şeklinde yöneltilen soruya Demirören, "Ben kulüplerin artık Türkiye'nin içinde bulunduğu bu ortamda, birlik ve beraberlik içinde alınan karara saygı göstererek hareket edeceklerine inanıyorum. Eğer itirazda bulunurlarsa, zaten mevcut 5+0+3 devam etmek zorundadır ve bunun da hiçbir kulübün işine gelmediği aşikardır" diye konuştu.

Kulüpler Birliği'nin yabancı oyuncu konusunda federasyona oy birliğiyle bir karar iletmediğinin de altını çizen Demirören, "Bize 12 veya 13 imza geldi. Maalesef 2'si küme düşen kulübümüzdü. Bize gelen yazılar var, 'federasyon karar alırsa uyarız' şeklinde. Konu, gönderilen imzalar ya da yazılar meselesi değil, federasyonun aldığı kararın uygulanması meselesidir" ifadelerini kullandı.

Kulüplerin saha kapama cezası aldıkları maçlarla ilgili olarak, kadın ve çocuk seyirciler önünde oynama uygulamasının yeni sezonda değişeceğini dile getiren başkan Demirören, "Bu konuyla ilgili çalışmamızı yapıyoruz. Son aşamalara geldik. Ana prensibimiz, tribün kapatma olarak devam ediyor şu anki yaptığımız çalışmalarda. Değişiklikleri sezon başında açıklayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Passolig konusu

Demirören, Ankara 16. Tüketici Mahkemesi'nin Passolig konusunda aldığı kararların hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Kanun var ve kanunu bozamıyorsunuz. Federasyonumuz da belli kanunlar içinde hareket ediyor. Gerekçeli karara baktığınızda, zaten ihtiyati tedbir kararının kalktığını göreceksiniz. Passolig onun için devam ediyor. Passolig, e-bilet uygulamasının markası. E-bilet sistemi kanunda olduğu sürece de bu devam edecektir. Türk futbolunda hiçbirimizin hoşlanmadığı olaylar için en büyük adımın da e-bilet olduğunu, uzun vadede hepimizin yaşayarak göreceğine inanıyorum. "

Statlarda yaşanan olayların tüm önlem ve cezalara karşın devam ettiğine değinen Demirören, "Bu işin yaptırımı kanunla belli. Burada federasyondan başka, adli kurumların da işi devam ettirmesi lazım. Polisin taraftarı alması, savcının raporuna göre hakimin tutuklaması gibi belli prosedürleri var. Hepimiz bu şiddetten rahatsızsak, kural işleyecek ve işlemek zorunda. Çünkü futbol seyircisi, futbolu başka yere de taşımaya çalışıyor. Bu da çok yanlış" diyerek sözlerini tamamladı.