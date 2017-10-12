Yıldırım Demirören: Yabancı sınırı konusunda Cumhurbaşkanımızın beyanatlarını önemsiyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, spor gündeminde son dönemde yer bulan 'yabancı kuralının' bu sezon değişmeyeceğini ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yabancı sınırının azaltılması" yönündeki beyanatlarını önemsediklerini söyledi.

Riva'da dün düzenlenen ve Ampute Futbol Takımı’nın ödüllendirildiği törende gazetecilerle biraraya gelen ve video hakeme karşı olduğunu da söyleyen Demirören, gerekçe olarak 'futbolun güzelliğini öldüreceğini' düşündüğünü aktardı.

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre Demirören, şöyle konuştu:

“Video hakem sistemine karşıyım. Çünkü futbolun güzelliğini öldürür. Kulüpler Birliği istiyor, Ocak ayına yetişmesi zor ama uğraşıyoruz. UEFA testlerden sonra onay verecek. Benim şahsi görüşümü soruyursanız, lig devam ederken sistem değişmez, sezon sonuna kalır diye düşünüyorum.”

"Yabancılar ligde kaliteyi yükseltti"

“Yabancı oyuncunun gelmesi ile futbolda kalite yükseldi, yerli oyuncu fiyatları düştü. Tribünlerin dolması da kaliteli yabancıdan dolayı. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor.”

"Cumhurbaşkanımızın

beyanatlarını önemsiyoruz"

“Yabancı kontenjanı 2019’a kadar geçerli. Şu an için yeni bir düzenleme olmaz sınırsız kaldırılması için. Ancak sezon sonunda yedek kulübesinde bekleyen yabancı sayısı azaltılabilir. Biliyorsunuz bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın beyanatları var. Bu beyanatları önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımızın sözleri ilk yönetim kurulu toplantımızda sahadaki Türk oyuncu sayısını nasıl artırırız bunun çalışmasını yapacağız.”

"Palabıyık 7 karar verdi; 5'i doğru"

“Hakemler günah keçisi ilah ediliyor. Kulüpler ve teknik adamlar, yanlış transferler tercihlerini, sahaya sürülen yanlış kadroları sorgulamayıp, sadece hakemler üzerinde yoğunlaşıyor. Dünyanın her tarafında hakem hatası oluyor, Avrupa Şampiyonası’nda da, Dünya Şampiyonası’nda da ama hiçbir ülkede bu kadar tartışılmıyor. Mesela Ali Palabıyık, derbide 7 karar verdi. 5’i doğru, biri yardımcısının hatası (Negredo’nun golü). Diğeri Cenk’in ayağına basılmasında penaltı olayı. Ama onu ekrandan tekrar pozisyonlarda herkes gördü. O pozisyon yaşanırken kimse fark etmedi.”

"En büyük sorunumuz altyapı"

TFF olarak altyapıya önem verdiklerini, yatırım yapıp emek verdiklerini belirten ve futbolun en büyük problemi olarak alt yapı sorununu gördüğünü söyleyen TFF Başkanı, “Kulüpler altyapıya yatırım yapmıyor. Kulüpler bizden altyapıya bütçesi istedi. Yıllık olarak Bu rakam toplamda 50 milyon TL. Bu çok abartılı bir rakam. Federasyonda böyle bir para yok. Ayrıca kulüplerin altyapısındaki antrenörler, futbolculuğu bırakan isimler. Bunların kaçı faydalı oluyor, işte burası soru işareti. Biz TFF olarak altyapıya eğiliyoruz. Emek harcıyoruz. Ama kulüpler kendi oyuncusunu yetiştirmiyor.”