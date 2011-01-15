-YILDIRIM DEMİRÖREN VERGİDEN YAKINDI İSTANBUL (A.A) - 15.01.2011 - Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, spor kulüplerinin en önemli sorununun vergi konusu olduğunu söyledi. Demirören, ''Türk Futbolunun Sorunları ve Geleceği'' konulu toplantıda yaptığı konuşmada, bugün çok önemli konuları tartıştıklarını ifade ederek, ''Şiddet Yasası uygulanırsa konunun çözüleceğine inanıyorum. Arabada çakı taşımak yasak, maça giderken balta götürmek serbest. Yasanın bir an evvel uygulanmaya başlaması gerekiyor'' dedi. ''Hep birlikte Türk futbolunu bir yere getirmeye çalışıyorsak, kulüplerin en önemli sorunu vergi konusudur. Kulüplerin en büyük ihtiyacı gelir kaynağı yaratmaktır. 800 trilyon vergi ödeyen bir iş adamıyım. Ama kulüplere gelince farklı. Biz sosyal hizmet yapıyoruz. Toplumu birarada tutuyoruz, ama sinema salonu kadar değerimiz yok. Orada KDV yüzde 8, bizde yüzde 18'' ifadelerini kullandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile bu konuları görüştüklerini ifade eden başkan Demirören, ''Sayın Başbakanımız sağolsun bizlere iyi niyetle yardımcı oluyor. Ama artık Başbakanımıza gidecek yüzümüz yok'' dedi. Demirören, vergicilerin hep kulüplerin kapısında olduğunu belirterek, şöyle konuştu: ''Türkiye'de vergi inceleme yüzde iki. Biz kulüpler hep bu yüzde ikinin içindeyiz. Komisyondan ricam, şiddetle işi bitirmeyelim. Yeni bir Anayasa düşünülüyor. Partiler vergi konusunu seçim bildirgesine koysunlar. Malatyaspor vergi ve SSK borcundan kötü durumlara düştü. Hep Avrupa örnek gösteriliyor. Biz Avrupa değiliz, oradaki mali kriterler ülke ekonomilerine göre yapılmış. Bu kulüpler borçsuz nasıl yürüsün. Şiddetten de önemli olan kulüplerimizin mali yapısıdır.''