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Yıldırım Demirören: Türk futbolu hakkında bilgi verdim

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma...

22 Ağustos 2011 03:00

T24 - Şike soruşturmasında adliyeye çağrılan Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören savcıya ifade verdi. Demirören, "Türk futbolu ile ilgili bilgim alındı" dedi.

Beşiktaş Külübü Başkanı Yıldırım Demirören, ifadesine başvurulmak üzere adliyeye davet edildi.

Yıldırım Demirören, çağrı üzerine bu sabah Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Adliyeye Çırağan Caddesi üzerindeki savcı ve hakimlerin kullandığı kapıdan özel aracıyla giren Demirören, savcılık katına çıktı.

Demirören, soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk'in sorularını yanıtladı.

Adliyeden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demirören, "Türk futbolu ile ilgili bilgim alındı" dedi.

3 Temmuz'da başlatılan şike soruşturması kapsamında bugüne kadar 31 kişi tutuklanmıştı.

Tutuklananlar arasında Beşiktaş Asbaşkanı Serdal Adalı, Teknik Direktör Tayfur Havutçu ve kulübün Protokol Müdürü Ahmet Ateş de bulunuyor.


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