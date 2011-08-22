Yıldırım Demirören: Türk futbolu hakkında bilgi verdim

T24

Beşiktaş Külübü Başkanı Yıldırım Demirören, ifadesine başvurulmak üzere adliyeye davet edildi.Yıldırım Demirören, çağrı üzerine bu sabah Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne geldi.Adliyeye Çırağan Caddesi üzerindeki savcı ve hakimlerin kullandığı kapıdan özel aracıyla giren Demirören, savcılık katına çıktı.Demirören, soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk'in sorularını yanıtladı.Adliyeden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demirören, "Türk futbolu ile ilgili bilgim alındı" dedi.3 Temmuz'da başlatılan şike soruşturması kapsamında bugüne kadar 31 kişi tutuklanmıştı.Tutuklananlar arasında Beşiktaş Asbaşkanı Serdal Adalı, Teknik Direktör Tayfur Havutçu ve kulübün Protokol Müdürü Ahmet Ateş de bulunuyor.