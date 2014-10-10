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Spor

Yıldırım Demirören, Terim’e destek verdi, Aysal’a tepki gösterdi

TFF'de başkanlık koltuğuna oturduğu ilk günden beri Galatasaray'la yıldızı barışmayan Yıldırım Demirören, kendisine sert eleştiriler yönelten Ünal Aysal'ı hedef aldı

10 Ekim 2014 14:07

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, A Milli Takım ile Çek Cumhuriyeti arasında Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak kritik maç öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

A Haber'de canlı yayına katılan Demirören, Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrılan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'e destek verirken, sarı-kırmızılı kulüpte 25 Ekim tarihinde yapılacak seçim ile başkanlık görevini bırakacak Ünal Aysal'a tepki gösterdi. 

Galatasaray yönetiminin her başarısızlığı TFF yönetimi ve Terim'e bağladığını savunan Demirören, "Galatasaray'ın başarısızlığının sorumlusu ne TFF ne de Fatih Terim'dir. Ünal Aysal ile ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum, her şey ortada" ifadelerini kullandı.

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