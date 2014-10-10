Yıldırım Demirören, Terim’e destek verdi, Aysal’a tepki gösterdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, A Milli Takım ile Çek Cumhuriyeti arasında Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak kritik maç öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

A Haber'de canlı yayına katılan Demirören, Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrılan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'e destek verirken, sarı-kırmızılı kulüpte 25 Ekim tarihinde yapılacak seçim ile başkanlık görevini bırakacak Ünal Aysal'a tepki gösterdi.

Galatasaray yönetiminin her başarısızlığı TFF yönetimi ve Terim'e bağladığını savunan Demirören, "Galatasaray'ın başarısızlığının sorumlusu ne TFF ne de Fatih Terim'dir. Ünal Aysal ile ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum, her şey ortada" ifadelerini kullandı.