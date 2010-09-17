-YILDIRIM DEMİRÖREN NEDEN MUTSUZ İSTANBUL (A.A) - 17.09.2010 - Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, Fenerbahçe ile 19 Eylül Pazar günü yapacakları derbi maçta favori gösterilmelerinin kendilerini mutlu etmediğini söyledi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Nesine.com ile yapılan sponsorluk sözleşmesi töreninde derbi maçla ilgili açıklama yapan başkan Demirören, çok önemli bir derbiye çıkacaklarını, derbilerin favorisinin olmadığını kaydetti. Derbinin fair play içinde geçmesini dileyen Yıldırım Demirören, ''Derbilerin favorisi olmaz, çünkü bu bir derbi. Fair play çerçevesinde olmasını temenni ediyoruz. Beşiktaş'ın favori gösterilmesi de aksine bizleri mutlu etmiyor, mutsuz ediyor. Çünkü dediğim gibi derbinin favorisi olmaz. Hak eden kazansın'' dedi.