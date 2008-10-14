Yıldırım Demirören ne yaptı?



Beşiktaş tarihinin en fazla tartışılan ismi olan Başkan Yıldırım Demirören'in 4.5 yıllık başkanlık döneminde şampiyonluk yaşayamayan Kartal, yine Demirören döneminde transferlere milyonlarca YTL dökmesine karşın futbolda başarıyı da yakalayamadı.





5 yılda 2 Türkiye Kupası ve 1 süper kupa taraftarı ve muhalefeti tatmin etmedi. Görevde bulunduğu süre içerisinde 51 oyuncu aldı, bu futbolculara bonservis ücreti olarak 44 milyon Euro yani 83 milyon YTL ödedi. 2004 yılında kulübü 17 milyon dolar borçla aldı. Kulübün şimdiki borcu ise 115.6 milyon YTL.



İspanyol teknik adam Del Bosque transferinde izlediği yanlış politika yüzünden kulübün kasasından tam 10 milyon euro çıktı. Yani 20 milyon YTL. Ayrıca skandal transferlere de imza atıldı Demirören döneminde. Del Bosque döneminde Juan Fran (3 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödendi), Sağlam döneminde Fernando Hugiain (1.650.000 Dolar bonservis bedeli ödendi) ve Gordon Sciheldenfeld (2 milyon Euro bonservis bedeli ödendi). Toplam 34 milyon 300 bin YTL.



Kulübün kendisine 50 milyon YTL borcu olduğunu söyleyen Demirören'in 4.5 yılda kulübün 34 milyon 300 bin YTL'sini resmen sokağa attı. Bu transferler ve tazminatlar Beşiktaş'a hiçbir fayda getirmedi.



Tabiki sonuç olarak Beşiktaş'ın, Yıldırım'ın Demirören'e 50.6 milyon YTL borcu var.



İşte Demirören'in 4.5 yıllık döneminde vaat ettikleri ama gerçekleşmeyenler:



1) Yıldırım Demirören, görevinin ilk yılında teknik direktörlük için Lothar Matthaus ile anlaştığını açıklamıştı. Ancak keskin bir U dönüşüyle öve öve bitiremediği Vicente Del Bosque'yi göreve getirdi. Sonuç ise tam bir fiyasko oldu. 'Del Bosque Davası'nda haklıyız dedi ve 10 milyon euro gitti.



2) 2004 yılında 11 puan farktan kaybedilen şampiyonluğu araştıracağını açıkladı, ancak henüz araştırmanın sonucu belli olmadı.



3) 2005 yılında göreve gelen Rıza Çalımbay'ın sonuna kadar arkasında olduğunu söyledi ve bu açıklamasından 2 hafta sonra Çalımbay'ı gönderdi.



4) Sinan Engin'in kulübün kapısından içeri giremeyeceğini söyledi, ancak kendisini genel menajer yaptı. (Mustafa Denizli için de aynı ifadeleri

kullandı. Ancak daha sonra bu ifadelere açıklık getirdi)



5) İsterse Roberto Carlos'u 2 saatte transfer edebileceğini açıkladı. Brezilyalı yıldız ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye transfer oldu.



6) Amatör şubelerin sonuna kadar arkasında olduklarını ve büyük yatırım yapacaklarını söyledi. Voleybol Takımı küme düştü.



7) Fenerbahçe derbisinin ardından 'PAF takımıyla maça çıkacağım' dedi, ama yapamadı.



8) Futbol Federasyonu Başkanlığı için Haluk Ulusoy'un arkasında olduğunu söyledi, ancak seçimde Hasan Doğan'a destek verdi.



9) Ertuğrul Sağlam'ı göreve getirdikten sonra 'Gidersek Ertuğrul Sağlam'la gideriz dedi, ancak hala görevinin başında.



10) Mustafa Denizli kulübün kapısından içeri giremez dedi. Üzerinden bir yıl bile geçmeden teknik direktörlük görevine Denizli'yi getirdi.



11) Her yıl 'Şampiyon biziz' açıklamasında bulundu. Ancak Beşiktaş, şu ana kadar Yıldırım Demirören'le mutlu sona ulaşmayı başaramadı.



