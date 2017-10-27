Yıldırım Demirören: Küfürü bitireceğiz

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Caner Erkin’e hakeme küfür ettiği gerekçesiyle verilen 6 man men cezası sonrası Hürriyet’e açıklamalarda bulundu. Demirören, küfürün sporda şiddettin kaynaklarından biri olduğunu belirterek, artık bu soruna kayıtsız kalınmayacağını ve görüntülerin de cezalandırılmada kullanılacağını söyledi.

Türk futbolunun en önemli yarası sporda şiddet ve onu doğuran sonuçlardan biri küfür diye konuşan Demirören, Küfürü sporla alakası olan hiçbir yerde görmek istemiyoruz. Ne stat dışında, ne tribünlerde, ne de sahada. Geçmiş tecrübeler bize gösterdi ki küfürle etkin bir şekilde mücadele etmenin yolu cezasız bırakmamaktır” diyerek görüş belirtti.

‘’Caner’in görüntülerini üzüntüyle izledim''

Cezalarda talimatların eksik olduğunu vurgulayan Demirören, “Futbol talimatları bazı durumlarda yetkili kurulların elini kolunu bağlıyor. Küfürle mücadele ederken en önemli görevimiz talimatları futbolun ruhuna uygun bir hale getirmek olmalı'' dedi.

Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçında Caner Erkin’in yaptıklarını hayretle ve büyük üzüntüyle izlediğini söyleyen Demirören, ''Sebebi ne olursa olsun, bir oyun olarak gördüğümüz futbolda, milli bir futbolcumuzun bu görüntüyü sergilemesi futbol vicdanını derinden yaralamıştır. Bu olay hepimiz için bardağı taşıran nokta olmuştur'' sözlerini kullandı.

Küfür'ün sahalarda bu olayla başlamadığını söyleyen Yıldırım Demirören, ''alacağımız kararlarla küfürü bitirmenin başlangıcı olacak. Futbol dünyasındaki konsensus bu konudaki en büyük avantaj ve şansımız” diye konuştu.

''Futbolun marka değerini zedeletmeyeceğiz''

Herkesin üzerine görev düştüğünü kaydeden TFF Başkanı Demirören, “Bu noktadan sonra hepimizin üstüne düşen bu tarz görüntülerin spor sahalarında tekrar yaşanmasını engelleyecek düzenlemelere gitmektir.''

''Hukukçularımız o günden itibaren çalışarak talimatlarda gerekli değişiklikleri hazırladı ve cuma günü itibariyle artık sahalarda küfürün önünün kesilmesi yönünde önemli bir adım atıyoruz. Bundan böyle resmi yayıncıların TV görüntüleri sözlü ihlaller için de delil olarak sayılacak.''

''Futbol Federasyonu Başkanı olarak benim ve eminim ki hiç kimsenin de futbolun marka değerini zedeleyici görüntülere tahammülü kalmadı. İnşallah bu sorunu sorumluluk bilinciyle yok edeceğiz” dedi.