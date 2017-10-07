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Spor

"Yıldırım Demirören istifa etmeye hazırlanıyor" iddiası

"Çok üzgünüz, olmayınca olmuyor"

07 Ekim 2017 03:33

Türkiye'nin 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde İzlanda'ya Eskişehir'de 3-0 yenilerek elenmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in istifa hazırlığında olduğu ileri sürüldü.

DHA'nın haberine göre Başbakan ve TFF Yönetimi stattan birlikte çıktı. Yıldırım Demirören'in istifaya hazırlandığı ve bu konuda kararlı olduğu öğrenildi. TFF Başkanvekili Nihat Özdemir maç çıkışı DHA'ya kısa bir açıklama yaparak, "Çok üzgünüz, olmayınca olmuyor. Hedef 2020 Avrupa Şampiyonası" dedi.

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