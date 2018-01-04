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Spor

Yıldırım Demirören: Gelecek sezon video hakem uygulamasını başlatacağız

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, vide hakem uygulaması için gelecek sezonu işaret etti

04 Ocak 2018 15:42

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, gelecek sezon video yardımcı hakem sistemine (VAR) geçileceğini duyurdu.

Açıklamalarda bulunan Demirören, "Gelecek sezon video yardımcı hakem sistemini kullanmaya başlayacağız, kimsenin bir şüphesi olmasın" dedi.

Demirören'in ifadeleri şu şekilde:
"İlk yarıda hata yapan hakem arkadaşlarımız oldu. Hakem nasıl yanlış taktik verdiyse, kaleci nasıl topu elinden kaçırdıysa sizler de hata yaptınız. Sizler hata yaptığınızda günlerce konuşuluyor. Yapılan yorumlardan etkilenmeyiniz. Kurum olarak hakemlerimizin arkasındayız. Beklentimiz minimum hata, maximum futbola katkı. Gelecek sezon VAR uygulamasına geçeceğiz"

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Yıldırım DemirörenTFFVARvideo hakem

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