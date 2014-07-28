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Yıldırım Demirören: Erdoğan'ın saha içindeki estetiği mükemmel

Acun Ilıcalı: Başbakanımız özünde futbolcu olduğunu her hareketinde ispatladı. Tek forvet sorumluluğunun altından kalktı

28 Temmuz 2014 15:30

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın açılışında sahaya çıkan Başbakan Erdoğan için futbol dünyasının önde gelen isimlerinin ortak görüşü; “Futbol alt yapısı çok iyi” oldu.

İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nun açılışında sahaya çıkan Başbakan Tayyip Erdoğan, 3 gol atarak hat trick yaptı. Abdullah Avcı’nın arka adalesinin yırtıldığı, Rıdvan Dilmen’in de sol ayak tarak kemiğinin kırıldığı öğrenildi.

Maçta forma giyenler ise, Başbakan Erdoğan’ın oynadığı futbolu ve stilini yorumladı:

Boşuna ‘usta’ demiyorlar

Mehmet Özdilek

Bire bir markajlarda çok kontrollüydü. Attığı gollerde savunmamız hatalıydı ama boşuna ‘Usta’ dememişler.

Ekibini ileri götürdü

Rıdvan Dilmen

Başbakanımızın tekniği oldukça yerinde. Sahada duruşu ile tüm topları üstünde topladı. Takımını hep ileri taşıdı.

Dinlenmeden oynadı

Yıldırım Demirören

Saha içerisindeki estetiği mükemmel. Diyarbakır’dan yolculuktan geldi ve hiç dinlenmeden sahaya çıktı.

Alt yapısı çok sağlam

Servet Yardımcı

Futbol alt yapısı sağlam. Sağ ve sol ayağını çok iyi kullanıyor. Attığı aşırtma gol, herkesin atabileceği tarzda gol değil.

Kalitesini gösterdi

Acun Ilıcalı

Başbakanımız özünde futbolcu olduğunu her hareketinde ispatladı. Tek forvet sorumluluğunun altından kalktı.

Tam bir profesyonel

Göksel Gümüşdağ

Başbakanımızın futbol özellikleri olağanüstü. Oldukça profesyonelce mücadele etti ve takımını adeta sırtladı.

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