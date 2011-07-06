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Yıldırım Demirören de şüpheli sıfatıyla ifade verecek

Beşiktaş Kulübü Başkanı’nın, şike soruşturması kapsamında ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadesinin alınacağı öğrenildi.

06 Temmuz 2011 03:00

T24 - Beşiktaş Kulübü Başkanı’nın, şike soruşturması kapsamında ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Şike soruşturma kapsamında, Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören de ifade verecek.  


Demirören'in 'şüpheli' sıfatıyla ifadesinin alınacağı öğrenildi.  


Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk tarafından yürütülen futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında, Yıldırım Demirören'in de “şüpheli” olarak Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine çağrılarak ifadesi alınacak.   

Ayrıca, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Serdal Adalı'nın da bu kapsamda ifadesine başvurulacağı kaydedildi.  Adalı'ya, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Oyuncusu İbrahim Akın'a karşı "Kupa Maçında bize karşı oynama" diye bir ifade kullanıp kullanmadığı, Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören'e de konuyla ilgili bilgisi olup olmadığının sorulacağı kaydedildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, Siyah-beyazlı takımın Avusturya'da kamp yaptığı otele girişi sırasında yaptığı açıklamada, "Ben de şimdi duydum. Konuyla ilgili fazla bilgim yok" dedi.


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