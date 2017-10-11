Yıldırım Demirören: Ampute Milli Takımı'nı ödüllendireceğiz; bunun adı prim değil destek

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'nın ödüllendirileceğini söyledi. Demirören, oyunculara övgüde bulunarak, bu ödülün adlandırmasının 'prim' değil, 'destek' olduğunu vurguladı.

Ampute Milli Takımı ile bir araya gelen Demirören, sporculara teşekkür etti ve açıklamalarda bulundu.

Demirören'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle oldu:

"Değerli sporcu kardeşlerim, sizler için bu şampiyonayı Antalya’dan Riva’ya aldık… Sizler burada sahaya çıkarken, A Milli Futbol Takımımız İzlanda maçımız için kampa Antalya’ya gitti. Evimizi boşalttık, ev sahibi yaptık sizleri... Sizler bizi, bizim duygularımızı, gururumuzu yücelten kişilersiniz… Sizler onur şampiyonlarısınız… Şu an dünyanın konuştuğu örnek sporcularsınız… Daha önce başarılı takımlarımızı ödüllendirdiğimiz gibi sizleri de ödüllendireceğiz… Bunun adı prim değil destek… Alın terinizin, emeklerinizin takdir edilmesi… İlk yönetim kurulu toplantımızda Ampute Milli Takımımız’ın bu başarısıyla ilgili gerekli kararın önceki yıllarda olduğu gibi muhakkak çıkacağına inanıyorum…"

"Şampiyon olamasanız da

biz yine yanınızda olacaktık"

"Şunu bilin ki, başarıda değil başarıya giden yolda, hep sizlerin yanındaydık… Osman kaptan uzatma dakikalarında o golü atmasa, Allah göstermesin siz şampiyon olmasanız, biz yine yanınızda olacaktık... Ancak bir konu bizi üzüyor… Bir atasözü vardır... 'Tenceredeki yemekten pişiren değil tabaktakini yiyen faydalanır' diye… Kimse görmek istemese de, biz futbol federasyonu olarak 5 yıldır yemeği yiyen değil hep pişiren olduk…"

"Acımasızca eleştirilmeyi hak etmiyoruz"

"Takdir beklemiyoruz ama iyi şeyler yaparken bile bu kadar acımasız eleştiriyi de hak etmiyoruz… Sporcu kardeşlerim; gelecek yıl katılacağınız dünya kupası’nda sizlere şimdiden başarılar diliyorum. Bizlere milli ruh örneği gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu ruhun A Milli Takımımız ve diğer branşlara örnek olmasını temenni ediyorum. Ayrıca engelliler federasyonlarını üzerine alarak tüm özel sporcularımızla bire bir ilgilendiği, sizlerin hep yanında olduğu için sayın Cengiz Zülfikaroğlu’na teşekkür ediyorum."