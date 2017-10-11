T24 LogoT24 Logo
Spor

Yıldırım Demirören: Ampute Milli Takımı'nı ödüllendireceğiz; bunun adı prim değil destek

"Dünyanın konuştuğu örnek sporcularsınız"

11 Ekim 2017 17:47

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'nın ödüllendirileceğini söyledi. Demirören, oyunculara övgüde bulunarak, bu ödülün adlandırmasının 'prim' değil, 'destek' olduğunu vurguladı.

Ampute Milli Takımı ile bir araya gelen Demirören, sporculara teşekkür etti ve açıklamalarda bulundu.

Demirören'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle oldu:

"Değerli sporcu kardeşlerim, sizler için bu şampiyonayı Antalya’dan Riva’ya aldık… Sizler burada sahaya çıkarken, A Milli Futbol Takımımız İzlanda maçımız için kampa Antalya’ya gitti. Evimizi boşalttık, ev sahibi yaptık sizleri... Sizler bizi, bizim duygularımızı, gururumuzu yücelten kişilersiniz… Sizler onur şampiyonlarısınız… Şu an dünyanın konuştuğu örnek sporcularsınız… Daha önce başarılı takımlarımızı ödüllendirdiğimiz gibi sizleri de ödüllendireceğiz…  Bunun adı prim değil destek… Alın terinizin, emeklerinizin takdir edilmesi… İlk yönetim kurulu toplantımızda Ampute Milli Takımımız’ın bu başarısıyla ilgili gerekli kararın önceki yıllarda olduğu gibi muhakkak çıkacağına inanıyorum…"

"Şampiyon olamasanız da
biz yine yanınızda olacaktık"

"Şunu bilin ki, başarıda değil başarıya giden yolda, hep sizlerin yanındaydık… Osman kaptan uzatma dakikalarında o golü atmasa, Allah göstermesin siz şampiyon olmasanız, biz yine yanınızda olacaktık... Ancak bir konu bizi üzüyor… Bir atasözü vardır...  'Tenceredeki yemekten pişiren değil tabaktakini yiyen faydalanır' diye… Kimse görmek istemese de, biz futbol federasyonu olarak 5 yıldır yemeği yiyen değil hep pişiren olduk…"

"Acımasızca eleştirilmeyi hak etmiyoruz"

"Takdir beklemiyoruz ama iyi şeyler yaparken bile bu kadar acımasız eleştiriyi de hak etmiyoruz… Sporcu kardeşlerim; gelecek yıl katılacağınız dünya kupası’nda sizlere şimdiden başarılar diliyorum. Bizlere milli ruh örneği gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu ruhun A Milli Takımımız ve diğer branşlara örnek olmasını temenni ediyorum. Ayrıca engelliler federasyonlarını üzerine alarak tüm özel sporcularımızla bire bir ilgilendiği, sizlerin hep yanında olduğu için sayın Cengiz Zülfikaroğlu’na teşekkür ediyorum."

ETİKETLER

Yıldırım DemirörenAmpute Milli TakımıPrimDestekAçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24