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BBC Türkçe

Yıldırım: Daha beter ölüm, adil ve tarafsız yargı

Başbakan, AKP\'nin Meclis grup toplantısındaki konuşmasında idamın bir sefer ölüm olduğunu ama darbeciler için daha beter ölümlerin de bulunduğunu belirterek, \"O da tarafsız ve adil yargıdır\" dedi.

16 Ağustos 2016 15:49

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası asla intikam hissi ile hareket etmeyeceklerini söyledi.

AKP'nin Meclis grup toplantısında konuşan Yıldırım, idamın bir sefer ölüm olduğunu ama darbeciler için daha beter ölümlerin de bulunduğunu belirterek, "O da tarafsız ve adil yargıdır" dedi.

Yıldırım, "Yağma yok, FETÖ gelecek ve hesap verecek" diye konuştu.

Bu örgütle mücadelenin kaçınılmaz hal geldiğini kaydeden Yıldırım, örgütün verdiği en büyük tahribatın ise kutsal değerlerin katledilmesi olduğunu vurguladı.

Başbakan Yıldırım konuşmasında PKK'nın Kürt sorunu diye bir sorunu olmadığını, Türkiye'nin Kürt vatandaşlarının PKK sorunu olduğunu da söyledi.

Yıldırım, "Bizim görevimiz de bu sorunu ortadan kaldırmak, yani bu eli kanlı terör örgütünü aramızdan uzaklaştırmak" dedi.

Yıldırım'ın konuşmasından diğer bazı satır başları şöyle:

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