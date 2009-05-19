Yıldırım: Çıkış yakalayacağız

‘Başkan olursanız Aragones ile devam eder misiniz?’

‘12 milyon Euro teklif ettim’

CNN Türk Televizyonu'ndaki 3. Devre programına konuk olan Aziz Yıldırım'ın açıklamaları, Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinde de yer aldı.Fenerbahçe Kulübü'nün, hafta sonu yapılacak seçimli olağan genel kurulu öncesi açıklamalarda bulunan Yıldırım, Fenerbahçe'ye şimdiye dek yapılmayan tesisler yaptıklarını anlatarak şunları söyledi:"Seçim ciddi bir iştir, neticesinin ne olacağını hiç kimse bilemez. Biz bu yolu yürürken yüksek divan kurulu, kongre üyeleri ve taraftar beraber yürüdük. Bizim çok kötü günlerimiz oldu, bugün "dibe vurdu" sözleri duyuyoruz. Biz daha kötü günler yaşadık ama her kötü günden sonra bir çıkış yakaladık ve bugün de kimilerine göre kötü olan bir günün çıkışını yakalamak için yola çıkıyoruz. Önümüzdeki 3 yılda şampiyon olma sözü vermemin nedeni şu; ben iddialı bir adamım. Burada Fenerbahçe'de yapılmayan tesisleri yaptık. Ekonomik olarak arkadaşlarla beraber Fenerbahçe'yi büyüttük. Bugün Türkiye'de değil, Avrupa'da belirli bir noktaya gelen bir kulüp haline getirdik ama tamamlandı mı? Hayır. Bunları iddialı bir şekilde yapan söyleyen insanların futboldaki başarı içinde şampiyonluk sözü vermeleri gerektiğine inandığım için veriyorum ve sonunda da bunu yapacağız, başaracağız."Başkan adaylarından Şadan Kalkavan'ın "Ben başkan olursam Aziz Yıldırım'ı tesislerden sorumlu bir göreve getireceğim" şeklindeki açıklaması olduğu ifade edilmesi üzerine Yıldırım, "Bu konuda açıklama yapmayacağım bunu kamuoyu ve kongre üyeleri değerlendirecektir" dedi.Yıldırım, başkan seçildiği taktirde teknik direktör Luis Aragones ile devam edip etmeyeceği sorusunu şöyle yanıtladı:"Elbette bu konuda bizim düşüncelerimiz var. Bunu seçimden sonra oturup konuşuruz. Eğer böyle yapmazsak kurumsal yapılara zarar veririz. Ben daha önce bunu yaşadım. Devre arasında antrenör değiştirdik. 2 ay sonra yenisini getirdik olmadı. Oyunculara teknik heyete kulübe zarar verdik. Onun için bekleyeceğiz sezon sonu karşılıklı oturup özeleştiri yapıp konuşacağız karar vereceğiz."Aziz Yıldırım geçen yıl Ocak ayında devre arasında Kayserispor'a Gökhan Ünal ve Mehmet Topuz'un transferi için 12 milyon Euro bonservis bedeli teklif ettiğini açıkladı.O günkü şartlarda bu transferlerin gerçekleşmediğini ifade eden Yıldırım, "Kriz şu anda bu rakamları da aşağı çekecek" değerlendirmesi üzerine, "Bilmiyorum. Şu anda rakamlarla veya oyuncularla ilgili bir şey yapmak istemiyorum. Tek isteğim bu kongre bitsin. Ertesi günü eğer devam ediyorsam gereğini yaparım" diye konuştu.Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek Uruguaylı futbolcu Lugano'nun takımda kalıp kalmayacağı konusunda ise Yıldırım, "Lugano ile ilgili menajeriyle konuştuk. Önümüzdeki hafta menajeri Figer buraya gelecek. Son görüşmeleri yapacağız. Herhangi bir problem var mı diye çocukla da konuştuk. Kalmak istiyor. Oturacağız, konuşacağız. Belirli noktalara geldik. Ha giderse ne olur? Giderse yenisini getiririz" dedi.Fenerbahçe'de 2008-2009 sezonunda beklenen performansı ortaya koyamayan İspanyol forvet oyuncusu Güiza'yı beğenip beğenmediği sorusu yöneltilen Yıldırım şunları kaydetti:"Beğeniyorum tabii. İspanya milli takımının oyuncusu ve geçen sene İspanyanın gol kralı. Geçmişte, 10 sene önce böyle bir futbolcu getirseydiniz, Türkiye ayağı kalkardı ama herkesi alıştırdık. Ortega, Appiah, Hoijdonk, Alex, Anelka alışkanlık olunca kulağa normal geliyor. Türkiye Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynuyordu gidiyordu bunu biz sağladık. Chelsea maçı sonunda geldiğimiz çeyrek finalle sağladık. Biz hem şampiyon olacağız, hem şampiyonlar ligine gidilecek."Bu arada Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 2009-2010 futbol sezonu için geçerli olacak kombine kartların satışına öncelik eski hak sahiplerine verilmek üzere 25 Mayıs Pazartesi gününden itibaren başlanılacak.