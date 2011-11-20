-Yıldırım: ''Çalışmalar olmasaydı, PTT zarar edecekti'' DENİZLİ (A.A) - 20.11.2011 - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, ''Sadece ulaştırma anlamında değil haberleşme anlamında çok gelişmeler oldu. PTT, 9 yıl içerisinde yaptığımız çalışmalar olmasaydı, en büyük kambur ve zarar eden KİT'lerden biri olacaktı'' dedi. Yıldırım, Colossae Termal Otel'de, sivil toplum örgütleri temsilcileri ile düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kuruluşuyla başlatılan yol çalışmalarının hızla devam ettiğini, çevre yolunun ikinci bölümünün açılışını gerçekleştirmek için Denizli'ye geldiğini kaydetti. Türkiye genelinde 843 yerleşim yerinde bankanın bulunmadığını fakat PTT Bank'ın olduğunu kaydeden Bakan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Sadece ulaştırma anlamında değil haberleşme anlamında çok gelişmeler oldu. Türkiye genelinde 843 tane yerleşim yerinde banka yok, PTT Bank var. PTT, 9 yıl içerisinde yaptığımız çalışmalar olmasaydı, en büyük kambur ve zarar eden KİT'lerden biri olacaktı. 2003'e geldiğimizde 11 trilyon zarar eden bir kuruluştu. Hemen bir tedbir bulmamız gerekirdi. PTT Bank'ın 2004 açılışını yaptık ve süratle 167 kurumla özel ve devlet kuruluşuyla sözleşme imzaladık. Bir ayda 2 milyon 200 işlem yapan PTT, şimdi 23,5 milyon işlem yapıyor. Değişen sadece zihniyet. İş yapma anlayışı değişti.'' Bakan Yıldırım, 2003'den bu yana sadece bakanlık olarak, Denizli iline 464 milyon lira yatırım yaptıklarını, Denizli'nin tekstilde Türkiye'nin yüzünü ağarttığını ifade ederek, ''2009'da ülke olarak bir kriz yaşadık. Tekstil bir krize girdi, maalesef o dönemde her nedense, firmaların kendi başarısızlıklarını küresel krize bağlayarak sıyrılmaya çalıştılar. Denizli ve 15 vilayetimiz üretiyor kazanıp vergi veriyor, diğerlerini de çekiyor. Denizli, Türkiye'nin lokomotif illerinden birisi'' dedi.