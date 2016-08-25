Yıldırım: Bütün alanın YPG'den temizlenmesi lazım

Başbakan Binali Yıldırım, Cerablus operasyonu başta olmak üzere son günlerdeki gelişmeleri değenlendirdiği ortak televizyon mülakatında, Cerablus ve Fırat Nehri'nin batısındaki bölgeleri kastederek "Hassasiyetimiz, bu toprakların oldu bittiye getirilerek, PYD-YPG unsurlarınca işgal edilmemesi" dedi.

Başbakan Yıldırım, Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT ortak yayınında soruları yanıtladı.

Operasyon zamanlamasının tamamen sınırdaki durumun gittikçe kritik hale gelmesiyle ilgili olduğunu belirten Yıldırım, "Yoksa 'Amerikan Başkan Yardımcısı geliyor veya Barzani geliyor' diye ilişkilendirmek açıkçası aşırı bir yorum olur. Öyle bir şey yok." şeklinde konuştu.

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Çarşamba günü Ankara'yı ziyaret ederek Başbakan Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun da hava desteğiyle, dün sabah saatlerinde IŞİD'in elindeki Cerablus'a operasyon düzenlemiş, kasaba akşam saatlerinde muhalif Özgür Suriye Ordusu'nun eline geçmişti.

Başbakan Binali Yıldırım, amacın tüm etnik grupların bir arada yaşayabileceği bir Suriye inşa etmek olduğunu da belirtti.

Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Ana mantık, DEAŞ ile mücadele etmek, diğer terör gruplarıyla mücadele etmek, Suriye'nin gelecekte toprak bütünlüğünü bozmadan, bütün etnik grupların, Kürt, Arap, Nusayri gibi hepsinin birlikte yaşayacağı bir Suriye inşa etmek. Böyle bir hedef var. Bu hedefin gerçekleştirilmesi için de biz gereken çabayı, gayreti gösteriyoruz."

"Bu bölgede Suriyeliler olacak. Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Bizim hassasiyetimiz, bu toprakların oldu bittiye getirilerek, PYD-YPG unsurlarınca işgal edilmemesi. Suriye muhalifleri Cerablus'a yerleştiler, oradaki alanları, köyleri kontrol etmeye başladılar. Cerablus da dahil, bütün alanın YPG ve PYD'den temizlenmesi lazım."

Menbiç'teki Kürt hedeflerinin vurulmasıyla ilgili de konuşan Yıldırım, "ABD ile anlaşmamız şudur, bu Münbiç'te, bu bölgede bulunan PYD'lilerin nehrin doğusuna geçmesi lazım. Bu, ABD'nin bize taahhüdüdür, garantisidir. Bu gerçekleşinceye kadar burada bizim operasyonlarımız sürecek" dedi.

Türkiye, Pazartesi akşamı Cerablus'taki IŞİD hedefleriyle birlikte, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) elindeki Menbic'in kuzeyindeki Kürt YPG (Kürt Savunma Birlikleri)hedeflerini de vurmuştu.

Cerablus'un yaklaşık 40 km güneyinde ve Fırat Nehri'nin batısında kalan Menbic, Ağustos ayı ortasında YPG'nin ana çatısını oluşturduğu SDG'nin eline geçmişti.

Yıldırım, 2013'teki askeri darbenin ve ardından eski Genelkurmay Başkanı Abdülfettah el-Sisi'nin Cumhurbaşkanı olmasıyla ilişkilerin bozulduğu Mısır'la ilgili de konuştu; "Mısır ile ilişkilerimizi düzeltmek zorundayız. İlişkimiz böyle devam edemez. Mısır için de bizim için de böyle devam edemez ama siyasi bakımdan sıkıntımız var" dedi.

Başbakan Yıldırım 15 Temmuz darbe girişimi ardından ilan edilen 3 aylık olağanüstü halin (OHAL) uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili soruya ise "Şu 3 ayı bir görelim. Bu 3 ayı da azami müddetçe değerlendireceğiz" diye cevap verdi.