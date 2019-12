-Yıldırım: ''Bizim için ise önce insan var'' İSKENDERUN (A.A) - 26.11.2011 - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Hatay Şubesi tarafından düzenlenen törende, İstanbul Sanayi Odası (İSO) verilerine göre Türkiye'de ilk 500 firma arasına giren bölge sanayicileri ödüllendirildi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, İskenderun Yelken Kulübündeki törende yaptığı konuşmada, dünyada herkesin paranın etrafında döndüğü sistemin her tarafta çöktüğünü söyledi. Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti: ''Bizim için ise önce insan var. Yaptığımız her şeyin merkezine insanı koyduk. İnsanı yücelt ki, devlet yücelsin. İnsanı otomatiğe bağlar, sermayenin bir dişlisi gibi görürseniz, o sistem bir gün çöker. Aslında dünya normalleşiyor. Sermaye birikiminin uçurum oluşturduğu, adil dağıtılmadığı, paylaşılmadığı bir yapı var. Bu şu anda çöküyor. Önümüzdeki 30 yılda, dünyadaki tüm katma değerleri, serveti elinde bulunduran yüzde 10'luk kesimin elindeki değerler, 65 ülkenin eline geçecek. Yani dünya nüfusunun yüzde 60'ına yayılmış olacak. Bunların içinde önde gelen ülkelerin başında Türkiye var. Türkiye bölgesel ve küresel işbirliğine çok daha fazla yatırım yapmalı. Bunu da altyapımızı geliştirerek, ticaretimizi çeşitlendirerek ve rekabet gücümüzü artırarak başaracağız. Küresel bakış açısı gittikçe önem kazanıyor. Hedef pazar, ülkeniz ya da komşunuz değil, dünyanın her yeri. Gitmeye gerek yok, sanal alemde satın. Türkiye'de sanal alışveriş 15 milyar doları geçti. Süratle artıyor. Ticaret sanal ama teslimat gerçek olmak zorunda. Lojistik mevhumu gelişiyor. Biz de üretim merkezlerinin, limanların ve havaalanlarının arkalarında lojistik merkezleri kurmaya başladık. 19 merkezin bir kısmı inşaat halinde, bir kısmı da planlanıyor. Amacımız ölçek ekonomisini oluşturmak, ülkemizin rekabet gücünü artırmak. Bu yönde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.'' -''Şartlar oluşuyor''- Adalet Bakanı Sadullah Ergin ise Türkiye'de yatırım ikliminin, gelişmenin ve büyümenin olabilmesi için olmazsa olmaz unsurların oluşmaya başladığını ve başarının kaçınılmaz noktaya geldiğini söyledi. Dünyada gelişme, büyüme ve zenginleşmenin ön şartlarının olduğunu ifade eden Ergin, şunları kaydetti: ''Bunun olmazsa olmazı, yüksek standartlı demokrasiniz olacak. Bizim siyasi tarihimiz bu açıdan çok şanslı değil. Her 8-10 yılda bir kesintiye uğrayan ya da 'müdahaleler arası' bir demokrasimiz var. Ama son yıllardaki anayasa değişiklikleri ve yapısal değişikliklerin, Türkiye'yi ayakları yere basan, sürüdürülebilir ve kesintisiz bir noktaya getirdiğini ümit ediyorum. İkinci şart, güven veren, evrensel hukukla bağdaşan bir adalet sistemi. Bu olmazsa, yabancı sermayenin gelip ülkenizde taş üstüne taş koyması beklenmemeli. Bir ülkede güven veren bir ortam oluştuğunda, yerli ve küresel sermayenin yatırımla bezeyeceği bir ortam oluşur. Türkiye bu konuda çok mesafe katetti, ama bu konuda yürüyeceğimiz mesafe var. Bunları tamamlamaya gayret ediyoruz.''