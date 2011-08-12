Yıldırım: Benim istemediğim adam başkan olamaz

T24 - Şike soruşturması kapsamında tutuklanan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçimleri önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü iddia edildi. Aziz Yıldırım'ın, Futbol Federasyonu Başkanlık Koordinatörü Mümtaz Karakaya ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Başbakanla görüştüm. ‘Bana kimi istiyorsun’ diye sordu. Benim istemediğim adam başkan olamaz" sözleri dikkat çekti.







Ahmet Altan: Erdoğan'ın Aziz Yıldırım'la yakınlığı nereden geliyor?











Taraf Gazetesi Yazişleri Müdürü Kerem Altan imzalı haber şöyle:



Tarih: 30 Nisan 2011. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım konuşuyor: Başbakan’a gittim. “Kimi istiyorsan söyle” dedi, “Mehmet Ali Aydınlar mı olsun, Mahmut mu”

Şike soruşturması kapsamında teknik takibe takılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın, Futbol Federasyonu Başkanlık Koordinatörü Mümtaz Karakaya ile yaptığı telefon görüşmesinde ilginç detaylar ortaya çıktı. 30.04.2011 tarihli telefon görüşmesinde Aziz Yıldırım’ın 2008 yılında yapılan federasyon başkanlığı seçimleri öncesinde “Başbakanla görüştüm. ‘Bana kimi istiyorsun’ diye sordu. Benim istemediğim adam başkan olamaz” şeklindeki sözleri polis tutanağına girdi.



İşte Aziz Yıldırım ile Mümtaz Karakaya arasında yapılan telefon konuşmasının dökümleri:

A.Y.: “Ne yapıyor federasyonumuz”

M.K: “Bekliyor, son günlerini yaşıyor işte”

A.Y: “Ben ulan başbakana gittim de o Mahmut’un seçiminde. Adam bana iki tane şey söyledi. ‘Kimi istiyorsan onu söyle’ dedi. ‘Mehmet Ali Aydınlar mı olsun olsun, Mahmut mu’ dedi”

M.K: “O yemeğin sizinle alakası yok o yemek Levent’le alakalı tamamen. Bişey yapmıyor Levent ama bütün herkes Levent’e düşman”

A.Y: “Oğlum benim yanımda olsun millet düşman olsun. Ben şunu sana söyleyim bil. Benim söylemediğim adam ne başkan olur ne bilmem ne olur onu bilin yani. Sana söyleyimde sende söyle gerekenlere, gereken adamlara söyle yani, terbiyesiz herif ya, yemeğe korkuyor gelemeye benle. Senin İzmir’li başkanın da i..e, tamam mı” dediği tesbit edildi.





