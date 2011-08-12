T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yıldırım: Benim istemediğim adam başkan olamaz

Aziz Yıldırım'ın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçimleri önce Erdoğan'la görüştüğü iddia edildi.

12 Ağustos 2011 03:00

T24 - Şike soruşturması kapsamında tutuklanan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçimleri önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü iddia edildi. Aziz Yıldırım'ın, Futbol Federasyonu Başkanlık Koordinatörü Mümtaz Karakaya ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Başbakanla görüştüm. ‘Bana kimi istiyorsun’ diye sordu. Benim istemediğim adam başkan olamaz" sözleri dikkat çekti.



Ahmet Altan: Erdoğan'ın Aziz Yıldırım'la yakınlığı nereden geliyor?





Taraf Gazetesi Yazişleri Müdürü Kerem Altan imzalı haber şöyle:


Tarih: 30 Nisan 2011. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım konuşuyor: Başbakan’a gittim. “Kimi istiyorsan söyle” dedi, “Mehmet Ali Aydınlar mı olsun, Mahmut mu”

Şike soruşturması kapsamında teknik takibe takılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın, Futbol Federasyonu Başkanlık Koordinatörü Mümtaz Karakaya ile yaptığı telefon görüşmesinde ilginç detaylar ortaya çıktı. 30.04.2011 tarihli telefon görüşmesinde Aziz Yıldırım’ın 2008 yılında yapılan federasyon başkanlığı seçimleri öncesinde “Başbakanla görüştüm. ‘Bana kimi istiyorsun’ diye sordu. Benim istemediğim adam başkan olamaz” şeklindeki sözleri polis tutanağına girdi.


İşte Aziz Yıldırım ile Mümtaz Karakaya arasında yapılan telefon konuşmasının dökümleri:

A.Y.: “Ne yapıyor federasyonumuz”

M.K: “Bekliyor, son günlerini yaşıyor işte”

A.Y: “Ben ulan başbakana gittim de o Mahmut’un seçiminde. Adam bana iki tane şey söyledi. ‘Kimi istiyorsan onu söyle’ dedi. ‘Mehmet Ali Aydınlar mı olsun olsun, Mahmut mu’ dedi”

M.K: “O yemeğin sizinle alakası yok o yemek Levent’le alakalı tamamen. Bişey yapmıyor Levent ama bütün herkes Levent’e düşman”

A.Y: “Oğlum benim yanımda olsun millet düşman olsun. Ben şunu sana söyleyim bil. Benim söylemediğim adam ne başkan olur ne bilmem ne olur onu bilin yani. Sana söyleyimde sende söyle gerekenlere, gereken adamlara söyle yani, terbiyesiz herif ya, yemeğe korkuyor gelemeye benle. Senin İzmir’li başkanın da i..e, tamam mı” dediği tesbit edildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24