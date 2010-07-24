-YILDIRIM: BENİ SUÇLAYAMAYACAĞINIZ ŞEY PARADIR İSTANBUL (A.A) - 24.07.2010 - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, eleştiriye her zaman açık olduğunu ifade ederek ''Beni bir tek suçlayamayacağınız şey paradır'' dedi. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan toplantıda, üyelerden Kerim Kerimoğlu'nun mali konulara ilişkin eleştirileri üzerine son bölümde söz alıp konuşma yapan Yıldırım, üyelere kendileriyle ilgili maddi anlamda hiçbir şüpheleri olmaması gerektiğini söyledi. Yıldırım, şunları kaydetti: ''Lütfen bu kürsüde söylediğiniz bir şeyin arkasında duralım ve doğru olduğuna inanarak söyleyelim. Para dışında her türlü suçlama yapabilirsiniz. Maddi anlamda Fenerbahçe'ye zarar veren veya bununla ilgili bir şey olduysa bu konular arkasında bir şey bulamazsınız. Bütçe şöyle olmuş, deftere böyle yazılmış... Bunları ben değiştirmedim. Ben geldiğim zaman ne vardıysa aynı şeyler devam ediyor. İyileştirmek için belki bir şeyler yapmış olabilirim.'' Yaptıkları yatırımların Fenerbahçe Kulübünün geleceği için önemli adımlar olduğunu anlatan Aziz Yıldırım, ''Fenerbahçe Spor Kulübünün borcu vardır, olacaktır, borç olmadan da büyüme şansı yoktur'' dedi. Bugün kulübe kazandırılan değerlerin yıllar geçtikte artarak daha da değerleneceğini anlatan Yıldırım, ''Çünkü bunlar gayrimenkul. Bu paraları buralara yatırmasaydım, toplamasaydım, gidip de oyuncu alsaydım, o oyuncular gitseydi elimizde bunlar olmasaydı daha mı iyi olurdu acaba... Hep yatırım yaptık. Elimizden geldiği kadar yatırım yapacağız. Neresi olursa olsun arazi almak lazım. Buna inanan bir insanım. Yatırımlar devam edecek'' şeklinde konuştu.