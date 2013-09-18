Yıldırım: Belgeler konuşsun

Yıldırım, yönettiği soruların cevabını bulduğu takdirde Ankaragücü'nde pek çok pek çok olayın aydınlanacağını ve kulübü bu hale düşürenlerin ortaya çıkacağını da ifade etti.

"Çamur at izi kalsın" mantığını güdenlerce ortaya atılan iddiaların, dayanaktan yoksun ve iftira niteliğini taşıdığını belirten Yıldırım, isnat edilen suçlamalara ilişkin belge ve somut bilgilerin Disiplin Kurulu tarafından kendisine iletilmesinden sonra savunma yapılabileceğini bildirdi.

"Birilerini Cengiz Topel korkusunun" sardığını vurgulayan Yıldırım, " Daha önce de söylediğimiz gibi hodri meydan... Kaçan da, hesap vermeyen de, hesap sormayan da namerttir. Madem ki hesap isteyen var, biz hesabı vereceğiz. Biz hesap sormaya başladığımızda ise hesap veremeyenlerin halini kamuoyu görecektir" dedi

Cengiz Topel Yıldırım'ın, Ankaragücü Yönetimi ve Disiplin Kurulu'na yönelttiği sorular şöyle:

1) "Kulüp aleyhine icra takibinde bulunmak" şeklinde iddiaya ilişkin olarak; tarafımca kulüp aleyhine icra takibi var ise, icra takip tutarı ile icra takip dosyası numarasının veya icra müdürlüğü adının veya numarasının bildirilmesinin,

2) "Cezai sorumluluğu gerektirecek eylemde bulunmak" şeklindeki muğlak, müphem iddianın aydınlanmasına ihtiyaç duyulduğundan; "hangi eylemin"; nasıl ve ne şekilde gerçekleştiğinin, hangi yönden cezai sorumluluk gerektirdiğinin şahsa, şekle, konuya, yere ve zamana ilişkin unsurlarının tek tek açıklanmasını, dolayısıyla iddianın somut ve açık olarak ortaya konulmasının,

3) "Robert Vittek, Jon Rajnoch, Marek Sapara, Sestak Stanislav isimli futbolcuların maliyetlerinin çok altında tarafınızca satılması neticesinde kulübün mali olarak zarara uğratmak" şeklindeki iddianın yanıtlanabilmesi için;

Anılan oyuncuların her birinin kulübe maliyet tutarlarının, dayanağı sözleşmelerinin kim tarafından ve hangi tarihlerde akdedildiğinin, bu oyunculara sözleşmeleri gereği yapılan ödeme tutarlarının, bu oyuncular dolayısıyla kulüp kasasına getirilen tutarların ne kadar olduğunun,

Bu oyunculardan Robert Vittek ile Marek Sapara'nın 01.09.2011 tarihi itibarıyla Kulübümüzden alacaklı olup olmadıklarının, var ise alacaklarının ne kadar olduğunun,İlgi yazıda tarafımızca satıldığı iddia edilen Jan Rajnoch isimli oyuncunun yönetimimiz döneminde satılıp satılmadığının, eğer satılmış ise hangi tarihte ve hangi kulübe satıldığının, bu sözleşmenin de kim tarafından imzalandığının,Adı geçen oyunculardan Stanislav Sestak'a ilişkin olarak; VfL Bochum ile Kulübümüz arasında yapılan anlaşmanın kim tarafından imzalandığının, Bu anlaşmaya göre VfL Bochum Kulübüne ödenmesi gereken bedelin ne kadar olduğunun, bu tutarın sözleşmede öngörülen koşullar çerçevesinde ödenip ödenmediğinin,

Bu sözleşme nedeniyle VfL Bochum Kulübü tarafından FIFA'ya yapılan başvurunun çözümlenmesi maksadıyla yapılan yeni sözleşmenin hangi tarihte, kim tarafından yapıldığının, Kulübün bu anlaşmazlığı çözmek için VfL Bochum Kulübüne ödemeyi taahhüt ettiği tutarın ne kadar olduğunun,

Bu sözleşmeye göre VfL Bochum Kulübüne verilmesi gereken "banka teminat mektubunun" verilip verilmediğinin,

Oyuncunun VfL Bochum ile olan sözleşmesinin iptali ile Ankaragücü'ne transferi için belirlenen taahhütlerin sözleşmede öngörülen şekilde yerine getirilip getirilmediğinin,

Yine bu sözleşme gereğince oyuncu ile Kulübümüz arasında akdedilmesi gereken sözleşmenin yapılıp yapılmadığının,

Yapılacak savunmaya esas olmak üzere tevsik eder nitelikteki bilgi ve belgelerin yönetim kurulu tarafından "aslına uygunluğu" onaylı bir örneğinin, tebliğ tarihinden itibaren 2 gün içerisinde tarafıma verilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Cengiz Topel Yıldırım'ın daha önceki çağrısında "3 maymun'u" oynayan Ankaragücü yönetimin ve Gökçeklerin,bu sorulara yanıt verip veremeyeceği de merakla bekleniyor.