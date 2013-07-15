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'Bayram'da ücretsiz yol ve köprü uygulaması devam edecek'

Binali Yıldırım: Henüz aldığımız bir karar yok ama büyük ihtimalle bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

15 Temmuz 2013 11:04

Pazarkule- Edirne bağlantı yolunun açılışına katılmak üzere Edirne'ye gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, bayramda köprü ve otoyolların ücretsiz yapılmasına ilişkin, "Ramazan ve Kurban Bayramı'nda biliyorsunuz bu güne kadar uygulama ücretsiz hale getirmek, bayram süresince. Henüz aldığımız bir karar yok, ama büyük ihtimalle bu uygulama devam edecek" dedi.

Vali Hasan Duruer'i makamında ziyaret eden Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, bugün kentte önemli bir yatırımın temelini atacaklarını söyledi. Edirne'deki tarihi ve kültürel mirasın, köprülerin, harap olmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Bakan Yıldırım, ''Bugün Pazarkule- Edirne bağlantı yolunun (Karaağaç Köprüsü) temelini atacağız. Tarihi köprülerimizin harap olmasına, eskimesine izin vermeyeceğiz. Yeni köprülerle inşallah trafiği tarihi köprülerden alacağız. Bu köprüleri de ziyaretçilerin, Edirneliler'in hizmetine sunacağız'' dedi.

Bir gazetecinin, "Ramazan Bayramı'nda köprüler ücretsiz olacak mı?" sorusuna Yıldırım, "Biliyorsunuz bugüne kadar uygulama, bayram süresince ücretsiz hale getirmekti. Henüz aldığımız bir karar yok ama büyük ihtimalle bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak" yanıtını verdi. Bakan Yıldırım, bir gazetecinin "1997 yılında Demirhanlı Havaalanını temeli atılmıştı, sonra bir gelişme olmadı. Bununla ilgili gelişme var mı?" sorusu üzerine de gerekli talimatı verdiğini etüt ve inceleme çalışması başlattıklarını belirtti.

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