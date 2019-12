-YILDIRIM: AYKUT KOCAMAN İLE BULUŞACAĞIZ İSTANBUL (A.A) - 03.01.2011 - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, teknik direktör Aykut Kocaman ile sezonun ikinci devresi için yaptığı çalışmaları görüşmek üzere bugün bir araya geleceklerini, transfer yapılıp yapılmayacağına karar vereceklerini açıkladı. Başkan Yıldırım ve Asbaşkan Şekip Mosturoğlu NTV Spor Televizyonu'ndaki ''Yüzde 100 Futbol'' programına katılarak soruları yanıtladı: Yıldırım, Aykut Kocaman ile bir araya gelip gelmediği yönündeki soruya verdiği yanıtta, ''Aykut Hoca Antalya'da kurstaydı. Bugün geldi. Buluşacağız, konuşacağız. Kendisi çalışma yapmıştır. İstediği oyuncu varsa transferini yaparız. Onun söyleyeceği şeyler önemli. Ama ben şunu söylüyorum. Fenerbahçe Futbol Takımı kaliteli. Eğer bu kalitesini normal standartlarda sahaya koyarsa soruyorum, Fenerbahçe'ye kimi transfer edersiniz?'' şeklinde konuştu. Tuncay Şanlı'nın transferi ihtimalinin olup olmadığı ve Aykut Kocaman'ın yarın bu futbolcu konusunda talepte bulunması durumunda ne olacağı sorusunu yanıtlarken de Yıldırım, ''Alalım' diyeceğim dedi. Yıldırım,''Niye 'almayalım' diyeyim ki? Tuncay'a bu kapı kapalı mı? Niye kapalı olsun ki yani. Aykut Hoca kimi almak istiyorsa biz yardımcı oluruz. Ama 'ben şu oyuncuyu, bu oyuncuyu alalım' demeyeceğim. Ben bu kadroya inanıyorum. Benim inandığım kadar bu kadro da kendisine inanıyorsa şampiyon oluruz. Bunlardan daha iyi oyuncu varsa ve Aykut Hoca da isterse biz alırız'' şeklinde ifadeler kullandı. Kendisi ve yönetici arkadaşlarının şampiyonluğa odaklandıklarını ifade eden Yıldırım, ''Şahsım ve yönetici arkadaşlarım her gün konuşuyoruz ve oraya odaklandık. İnanmasak zaten başka türlü operasyon yapardık, oyuncu bazında. Aldığımız oyuncular muhakkak bunlardan kaliteli olmalı. Almış olmak için transfer yapmak yanlış'' ifadelerini kullandı. Andre Santos'un medyaya yansıyan açıklamalarının profesyonellik anlayışının dışında olduğunu ifade eden Yıldırım, Aykut Kocaman ile yapacakları toplantıda bunu da konuşacağını kaydetti. Soyunma odasına indiği için kendisine yönelen tepkileri eleştiren Yıldırım, ''Başkan bir yere gidemez, kimseyle konuşamaz ama sorumlu odur. Böyle bir düzen var mı? Biz sorumluluğumuzu biliyoruz. Ama sorumluluğumuzu kimse bize taşıtmıyor ki. Ben her şeye karışacağım. Hata yaptığında söyleyeceğim, gerektiğinde kızacağım, gerektiğinde üzülerek yapmayacağım şeyi yapacağım. Toparlamak için, mücadeleye yeniden başlatabilmek için. Geçen sezon son sekiz maçı kazandık, nasıl kazandık? Hep beraber bütün yöneticiler mesailerini verdiler'' şeklinde konuştu. Aziz Yıldırım, şampiyonluk şanslarına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine ''Kimin ne şansı varsa bizim de o kadar var'' yanıtını verdi. 22. haftadan sonra ligin şekilleneceğini ifade eden Yıldırım, ''Beşiktaş maçı sonunda ligin nereye gideceği, bizimle ilgili bana göre belli olur'' diye konuştu. Yıldırım, bütün kulüp başkanları toplanıp 4 Ocakta Galatasaray'ın yeni stadı Türk Telekom Arena'yı ziyaret edeceklerini, 15 Ocaktaki açılışa da davet edilmesi durumunda katılacağını bildirdi. -''YAYIN İÇİN 120 MİLYON DOLAR TEKLİF EDEN KURULUŞ VAR''- Bir taraftan Anadolu kulüpleri güçlensin derken diğer taraftan büyük kulüplerin gücünün azalmasını normal karşılamak gerektiğini anlatan Yıldırım, yayın için kendilerine 120 milyon dolar teklif eden kuruluş olduğunu açıkladı. Yıldırım, ''Her takım aynı güçte olamaz. Bugün Fenerbahçe Kulübü havuzda olmasın, çıksın tek başına... 120 milyon dolar bana teklif eden kuruluş var. Galatasaray'a da teklif ediyorlar. Biz, havuz bozulmasın, Türk futbolu bir yere gitsin diye bozmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Fenerbahçe bugün havuzdan 40 milyon dolar alıyor. 120 milyon dolar alsa ona göre oyuncu getirir, büyük yatırımlar yapabilir'' diye konuştu. -DİANA TAURASİ'İN DURUMU- Doping testinde ilk numunesi pozitif çıkan ABD'li yıldız oyuncuları Diana Taurasi'nin (B) numunesinin bugün açılacağını bildiren Şekip Mosturoğlu, oyuncunun kendi avukatı ve kendi uzman bilirkişisiyle kulübü temsilen bir avukatın numune açılırken hazır bulunacağını kaydetti. Mosturoğlu, kulüp olarak doping konusunda toleranslarının bulunmadığını, tüm sporculardan dopingle ilgili taahhütnameler aldıklarını ve sözleşmelerinde bunun bulunduğunu açıkladı. Başkan Yıldırım ise Taurasi'nin doping yapmadığını ifade ettiğini, yorum yapmadan beklediklerini belirtti.