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Yıldırım, 'Atak'ın kokpitinde

Başbakan Binali Yıldırım, 13. IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nın açılışını gerçekleştirdi

10 Mayıs 2017 11:04

Başbakan Binali Yıldırım, 13. IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nın açılışını gerçekleştirdi. Yıldırım, yerli İHA’lar hakkında Özdemir Bayraktar ve Selçuk Bayraktar’dan bilgi aldı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile fuarı gezen Başbakan Yıldırım, ilk kez görücüye çıkan taarruz helikopteri Atak’ın kokpitine bindi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Yıldırım, gece görüşü olan ve bakılan yöne doğru silahı yönlendiren ASELSAN üretimi özel kaskı da taktı.

Bayraktar'dan bilgi aldı
 

Başbakan Binali Yıldırım, Baykar Makine Teknik standına da uğrayıp yerli üretim insansız hava araçlarına inceledi. Yıldırım, Özdemir Bayraktar ve Selçuk Bayraktar’dan bilgi aldı.
 

Milli füzeler görücüye çıktı



Başbakan Yıldırım yine bu yıl ilk görücüye çıkan Gökdoğan ve Bozdoğan adlı milli hava füzelerinin temsili açılışını da yaptı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanaiyi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünün (SAGE) geliştirdiği Türkiye’nin ilk milli hava füzeleri, Gökdoğan ve Bozdoğan da böylelikle görücüye çıkmış oldu.


 

Kara Kuvvetleri Komutanı da eşlik etti



Başbakan Binali Yıldırım’a fuar ziyaretinde Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak eşlik etti.

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