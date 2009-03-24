Yıldırım Aragones'le görüşecek



Fenerbahçe Yönetimi, teknik direktör Aragones'in 5 günlük tatilden dönmesiyle birlikte kritik bir kararın altına imza atacak. Başkan Aziz Yıldırım ile Aragones arasında yapılacak görüşme, sarı lacivertli ekibin bu sezonki kaderini de belirleyecek.



Fenerbahçe camiası, Aziz Yıldırım ile teknik direktör Aragones arasında yapılacak olan toplantıyı bekliyor.



İspanyol teknik adamın tatilden dönmesiyle birlikte gerçekleşecek olan toplantıda, başkan Yıldırım tecrübeli çalıştırıcıdan takımın son durumuyla ilgili ayrıntılı rapor isteyecek. Kalan 9 hafta ile ilgili düsüncelerin tartışılacağı görüşmenin ardından, Fenerbahçe yönetimi de bu dönemde Aragones ile devam edip etmeme kararını verecek.



Yönetim kurulu üzerinde ağırlığı bulunan bazı yöneticilerin daha önce de açıklandığı gibi "Aragones ile sezon sonuna kadar devam" görüşünü ısrarla savunuyor. Ancak konu ile ilgili kesin kararı başkan Aziz Yıldırım verecek. Bu kritik karar öncesinde ise Aragones'in kalan haftalarla ilgili olarak bakış açısı ve inancının, Yıldırım'ı ikna etmesi durumunda bu kararı uygulamaya devam edecek.



Bu arada İtalyan basını Inter'in eski teknik direktörü Mancini ile Fenerbahçe arasında görüşmelerin başladığını ettiğini iddia etti. 4 yıl Inter'de görev yaptıktan sonra sezon başında takımdan gönderilen İtalyan teknik adamın Aragones'in gönderilmesinin ardından sarı lacivertli ekiple sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.

