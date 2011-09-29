-Yıldırım: Ankaragücü'nde kriz bitmiştir ANKARA (A.A) - 28.09.2011 - Ankaragücü Kulübü Başkanı Cengiz Topel Yıldırım, Ankaragücü'nde krizin bittiğini söyledi. Yıldırım, TRT Türk'te katıldığı bir programda, önemli açıklamalarda bulundu. 26 Mart 2009 tarihinde Ankaragücü'nde göreve başladıklarını hatırlatan Yıldırım, ''Göreve başladığımız dönemde tüm spor kamuoyu ve taraftarımız takımın kesin olarak kümeye düştüğü inancındaydı. Futbolcuların antrenmana çıkmadıkları, paralarını alamadıkları bir dönemde ligin sonunda göreve başladık. Taraftarımız, sporcularımız ve bizler birlik içinde öncelikle bir mucize gerçekleştirdik ve bu mucizenin sonrasında ligin bitmesine 1 hafta kala, 8 haftalık bir periyot sonucunda Ankaragücü'nün ligde kalmasını sağladık'' dedi. Sonrasında gelişen dönemde yeni sezon için çalışmalar sürerken bir genel kurul kararı aldıklarını vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi: ''Bu kararı aldıktan sonra, kamuoyunun güçbirliği dediği bir oluşum oldu. Biz Ankaragücü'nün daha iyi olacağı, şampiyon olacağı bir yönetim önümüze konulduğunda bir Ankaragüçlü olarak bunun önünde herhangi bir engel veya başka bir beklenti olmaksızın görevimizi devrettik. Neticede 30 Ağustos tarihinde genel kurul yapıldı. Fakat daha sonra yaklaşık 2 yıl süren bir yargı süreci başladı. Öncelikle 4 aylık bir dönemde ortak bir yönetim oluştu. Bu ortak yönetimden sonra yönetim tek tarafa düştü. Yargı süreci olan 2 yılın sonunda, yapılan genel kurulun, arkasından yapılan 3 ya da 4 genel kurulun yok hükmünde olduğuna karar verildi. Bu karar verildikten sonra Ankaragücü'nün geleceği için ne yapılacağı durumu ortaya çıkınca, Ankara Valiliği'nin görüşleri doğrultusunda yönetimin, 26 Mart'ta seçilen ben ve arkadaşlarıma devredilmesi söz konusu oldu. Olayın hukuki durumu budur.'' Kendisinin ve arkadaşlarının bu göreve talip olmadığını ifade eden Cengiz Topel Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti: ''Bir genel kurulla bu göreve gelinmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz. Fakat biz göreve gelmemiş olsaydık bugün Spor Toto Süper Lig 17 takımla oynanıyor olurdu ve Ankaragücü sahada olmazdı. Yapmış olduğumuz bir aylık mücadele Ankaragücü'nü sahaya çıkarttı. En büyük başarımız budur.'' -''Görevden kaçmadık, kaçmayız''- Yıldırım, ekim ayı bitmeden genel kurulu yapacaklarını tahmin ettiğini belirterek, ''Bu genel kurulda da Ankaragücü'nü daha güzel günlere götürecek bir yönetim seçilecektir. Ama Ankaragücü'nün kurtuluşu için bize yeniden görev düşerse, bundan hiçbir zaman kaçmadık, şimdi de kaçmayacağız'' dedi. Futbolculara 10,5 milyar lira borçları olduğunu kaydeden Yıldırım, şunları söyledi: ''Bunlar, federasyona başvurulmuş ve federasyonun kurulları tarafından alacakları kesinleşmiş, futbolcuların federasyonda işlenmiş borçlardır. Bu borcun içinde de yeni transfere izin yok. Bunun yanında şu anda kadromuzda bulunan veya kadrodan ayrılmış futbolculara da borçlarımız var. Ayrıca geçmiş dönemde yönetimde bulunan yönetici arkadaşlara ciddi bir borç var. Bunların bir kısmı icrada, bir kısmı henüz icraya konulmadı. Ankaragücü bu borçların yükünün altından kalkacaktır. Bu borçlar çerçevesinde yönetimi devralırken eski yönetim bize borçlarda erteleme yapabileceklerinin sözünü vermiştir. Bu sözlerin şimdiye kadar yerine getirilmesi noktasında talebimizi şimdi gündeme getiriyoruz. Cuma günü kulübe yaklaşık 2 milyar lira aktarılması lazım. Fakat bu para yöneticilerimizin koymuş olduğu icralara gidecek. Biz kendilerine bu durumu izah ettik. Bu bölümlerde yardımcı olmalarını istedik. Yardım edecekleri konusunda tereddüdüm yok. Etmezlerse kulübe bir şey olmaz. İnşallah genel kurulda bu kaynakları da buluruz.'' -''Ziya Doğan'ın kredisi sonsuzdur''- Yıldırım, futbolcularla iki kez toplantı yaptıklarını ve kendilerinden fedakarlık talebinde bulunmadıklarını kaydederek, ''Buna karşın futbolcular, 'Başkanım bizi ve parayı düşünme' dediler. 4 haftalık performans bize ümit veriyor. Şunu söyleyebilirim en büyük transferimiz Ziya Doğan'dır. Ziya hocaya kredim sonsuzdur. Ziya Doğan yükümüzü hafifletti. Bundan sonra daha iyi sonuçlar alan, lige renk katan bir takım olacağımızı düşünüyorum'' diyerek sözlerini tamamladı.