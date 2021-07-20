Yıldırım Akbulut'un ismi Erzincan Havalimanı'na verildi

Erzincan Havalimanı isim değiştirme töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Erzincan Havalimanı'nda düzenlenen törende bir konuşma yapan Karaismailoğlu, programa katılanların Kurban Bayramı'nı kutlayarak, bayramların dostluğun ve kardeşliğin en üst düzeyde yaşandığı gün olduğunu söyledi. Karaismailoğlu, 14 Nisan 2021'de hayatını kaybeden Akbulut'un, Türk siyasi tarihinde saygınlığıyla yer edindiğini, Erzincan'ın yetiştirdiği kıymetli devlet adamlarından birisi olduğunu söyledi.

Akbulut'un yaptıklarının önemine değinen Karaismailoğlu, "Eski Başbakan ve Meclis Başkanı merhum Yıldırım Akbulut’un ismini ilelebet yaşatmak üzere Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Erzincan Havalimanı’nın adını Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı olarak değiştirdik" dedi.

Türkiye'yi, ulaşımın her alanında uluslar arası bir koridora dönüştürdüklerini anımsatan Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Çok yakın bir zamanda da Türkiye'nin lojistik bir süper güç olmasına çok önemli katkı sunacak Kanal İstanbul'un temelini attık. Bu dev prestij projelerin yanı sıra bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 260 kilometrenin üzerine çıkardık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 2023 yılında 30 bin kilometreye çıkarmayı hedefledik. Bölünmüş yol yapımına ağırlık verdiğimiz gibi tek yolların da fiziki ve geometrik standartlarının iyileştirilmesi çalışmalarına da ağırlık vererek 15 bin kilometre tek yol tamamladık. 2003 öncesi 311 kilometre olan toplam köprü ve viyadük uzunluğumuzu 708 kilometreye çıkardık. 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğumuzu 617 kilometreye yükselttik. 26 olan havalimanı sayımızı 56'ya yükselttik."

Karaismailoğlu, 50 ülkede, 60 noktaya yapılan dış hat uçuşlarının, 127 ülkede, 329 noktaya çıkartarak hava yoluyla Türkiye'nin dünyada en çok destinasyona uçan ülke olduğunu dile getirdi.

"Kime sorarsanız sorun çok iyi bir insandı"

AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da yapılan yatırımları anlatmaya saatlerin yetmeyeceğini ifade etti.

Gerçekleştirilen yatırımların arasında önemli bir yere sahip bölünmüş yolların ülke ekonomisine birçok faydası bulunduğunu anımsatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bölünmüş yollar hava temizliğine sebep oluyor. Bölünmüş yollardan, yollarda yakılan yakıttan havaya verilen egzoz gazındaki azalma milyonlarca ton. Trafik kazalarındaki azalma yüzde 70. Halbuki araç sayısı 3 kat olmuş. Seyahat süresi 3 kattan fazla artmış. Buna rağmen ölümlü kazalar azalmış. İşte insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı budur. Lafla değil icraatla oluyor, yapmakla oluyor. Evelallah arkamızda dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetleri dönüştürerek geldik. Sorunları torunlara bırakmadık, bırakmıyoruz."

Yıldırım, eski Başbakan ve Meclis Başkanı merhum Akbulut'un vesilesi ile bir araya geldiklerini hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Merhum nasıl bir insandı diye sorarlarsa, adam gibi adam. Kime sorarsanız sorun, çok iyi bir insandı. Biz onu sevdik. O hak hukuk bilen, kibarlığı ile dürüstlüğü ile Türk siyaset tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır ve memleketi Erzincan'a da havalimanına adının verilmesi ile Erzincan'ın medarı iftarı olduğunu bir kez daha gördük.

"Ben Saime Hanım'dan, kızlarından ricam bu vesile ile can Erzincan'la bağlarınızı devam ettirin. İşte sizi can Erzincan'a bir adım daha bağlayacak eser burada, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı. Değerli hemşerilerin bir olacağız, diri olacağız, ay yıldızlı bayrağımızın altında Türkiye olacağız. Bölücülere, fırsatçılara, içerden ve dışardan memleketimizi karıştırmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz."

Erzincan Valisi Mehmet Makas, havalimanının isminin Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı olmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

İsim değişim töreninde aile adına konuşma yapan Yıldırım Akbulut'un kızı Prof. Dr. Çiğdem Kırca da babasının gençlik yıllarından son anlarına kadar ülkesi ile devletine hizmet etmek için çalıştığını ve birçok şerefli görevde bulunduğunu anımsattı. Kırca, ailesi olarak onunla gurur duyduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu, AKP Genel Başkan Vekili Yıldırım, AKP Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Yıldırım Akbulut'un eşi Saime Akbulut, kızları ve davetlilerle birlikte kurdeleyi kesti.