Yıldırım: AK Parti ve MHP olarak meydanlarda anlatacağız

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişiklik teklifinini referandum öncesinde "AK Parti ve MHP olarak meydanlarda anlatacaklarını" söyledi.

Basın kuruluşlarının Ankara temsilcilerine konuşan Yıldırım, "Gayet tabii herkes her konuda anlaşamaz ama Meclis süreci tamamlandıktan sonra söylemler kampanyaya dönüşecek. Vatandaşın kararını etkilemeye yönelik söylemler, demokrasinin bir güzelliğidir. AK Parti, MHP olarak meydanlarda anlatacağız" dedi.

Referandumdaki kampanyanın kutuplaşmaya dönüşmesinin söz konusu olmayacağını söyleyen Yıldırım "Demokratik yollarla 19. kez anayasa değişikliği yapıyoruz. Yönetim şeklinde köklü bir değişiklik getiriyor. Ufak tefek şeyleri dışarıda tutarsak, gayet demokratik sınırlar içerisinde geçti. Böyle görmek lazım" diye konuştu.

Yıldırım, "MHP ile birlikte miting yapar mısınız?" şeklindeki bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bunları konuşmadık. Konuşmadığımız bir şey hakkında fikir yürütmemiz olmaz" dedi.

Kanal 24 televizyonında konuşan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ise "1. ve 2. tur oylamalarda iradelerini ortaya koyan milletvekillerinin bundan sonra iradelerinin değişmesi mümkün görünmüyor" dedi.

Kurtulmuş, "Süreç böyle işlerse referandum 2 veya 9 Nisan'da yapılabilir" diye konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) anayasa değişikliği teklifine yönelik görüşmelerinin ikinci turunda ise bugün ilk olarak sekizinci madde görüşülüyor

Genel Kurul'da dün başlayan ve bugünün ilk saatlerine kadar süren oturumda son olarak 7. madde 340 oyla kabul edilmişti.

1. madde, anayasanın "Yargı yetkisi" başlığında yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hükmü, "Bağımsız ve tarafsız" mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değiştiriyor.

2. madde, milletvekili sayısını 550'den 600'e çıkarıyor.

4. madde, milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin aynı gün yapılmasını öngörüyor.

5. madde, Bakanlar Kurulu'nu denetlemeyi Meclis'in görev ve yetkileri arasından çıkarıyor.

6. madde, milletvekillerinin yürütmenin başına soru sorma yetkisini kaldırıyor. Mevcut düzenlemede yürütmenin başı olan başbakana yazılı soru sorulabilirken yeni düzenleme ile yürütmenin başı olacak cumhurbaşkanına değil, yalnızca cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara soru sorulabilecek.

7. madde, iki turlu cumhurbaşkanlığı seçiminin nasıl gerçekleştirileceğini düzenliyor.

Parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişi öngören ancak içeriğinde "Başkan" yerine "Cumhurbaşkanı" ifadesi kullanılan anayasa değişikliği teklifinde ilk tur görüşmeleri geçen Pazar günü sona ermişti. Teklifin 18 maddesi de birinci tur oylamaları sonucunda kabul edilmişti.

Ancak anayasa değişikliği teklifinin TBMM'de kabul edilmesi için asıl belirleyici olan, ikinci tur oylamaları.

İlk turda maddeler 330 oyun altında bir kabulle geçmiş olsa bile, ikinci tur oylamada bu sayının üstüne çıkılması maddenin kabul edileceği anlamına geliyor.

TBMM Genel Kurulu'nda, ikinci turda, teklifin tümü ve maddeleri görüşmeye açılmıyor. Sadece maddeler üzerinde verilen değişiklik önergeleri tartışılıyor.

Birinci turda üzerinde değişiklik önergesi bulunmayan bir madde hakkında, ikinci turda önerge verilemiyor.

İkinci turda da teklifin kabul edilmesi için Meclis üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun, yani en az 330 milletvekilinin "Evet" oyu vermesi şartı aranıyor. Bu oylamalar gizli yapılacak.

İkinci turda, 330'un altında oy alan madde tekliften düşecek.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi halinde teklif, Cumhurbaşkanınca da onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlandıktan 60 gün sonraki ilk pazar günü referanduma sunulacak.

Teklifin referandumda kabul edilmiş sayılması için, kullanılan geçerli oyların yarısından bir fazlasının "Evet" olması gerekiyor.