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Spor

Yıldırım: Adnan, biz bu Anadolu'yla başedemeyiz

Aziz Yıldırım’ın, Galatasaray eski Başkanı Adnan Polat’a, “Anadolu ile başedemeyiz. Üç büyüklerden birisinin şampiyon olması lazım” dediği ortaya ç

09 Temmuz 2011 03:00

T24 - Şike ve teşvik primi soruşturması dosyası içinde yeralan bir telefon görüşmesinde, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın, Galatasaray eski Başkanı Adnan Polat’a, “Anadolu ile başedemeyiz. Üç büyüklerden birisinin şampiyon olması lazım” dediği ortaya çıktı.




Milliyet gazetesinde dün yayımlanan şike ve teşvik primi dosyasında ilginiç bir telefon görüşmesi kaydı yeraldı. Eski TFF Başkanı Mahmut Özgener’in, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’la bağlantılarıyla ilgili bölümde yeralan telefon görüşmesinin Yıldırım ile dönemin Galatasaray Başkanı Adnan Polat arasında geçtiği görüldü.

Mahkeme kararıyla Yıldırım’ın telefonlarının dinlendiği dönemde, 21 Şubat 2011 günü tespit edilen görüşmede, Yıldırım’ın Anadolu takımlarının başarılarından rahatsız olduğu ortaya çıktı. Dosyada yeralan telefon görüşmesi şöyle:

-  Adnan Polat: (Beşiktaş’ın Fenerbahçe’ye İnönü stadında 4-2 yenildiği maçla ilgili olarak yaptığı değerlendirme) Maçı da istediğin gibi aldın, eğer üç olsa maç dönmezdi.
-  Aziz Yıldırım: Bu üç büyüklerden birinin şampiyon olması lazım, olamazsak bu Anadolu ile başedemeyiz, haberiniz olsun.
-  Adnan Polat: Ama bu federasyondan ben memnun değilim.
-  Aziz Yıldırım: Tamam da bu Trabzon’un falan gö..... kalktı.
-  Adnan Polat: Ama federasyon bunlara yol veriyor.
-  Aziz Yıldırım: Yarın Kayseri de kalkar, ötekide kalkar, hepsi kalkar.



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