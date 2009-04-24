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Spor

Yıldırım aday olacak mı?

Fenerbahçe Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısı yarın yapılacak.

24 Nisan 2009 03:00


Fenerbahçe Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısı yarın yapılacak. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Sosyal Tesisleri'ndeki toplantı saat 10.30'da başlayacak.

Gündemdeki maddelerin görüşüleceği toplantıda ayrıca, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için seçim yapılacak. Şu ana dek, mevcut başkan Yüksel Günay dışında başkanlık için aday çıkmadığı bildirildi.

Öte yandan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, daha önce yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli kulübün mayıs ayındaki olağan seçimli genel kurul toplantısında başkanlığa yeniden aday olup olmayacağını nisan ayındaki Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklayacağını duyurmuştu.



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