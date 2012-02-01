Yıldırım: Adam öldürmedik, ceza varsa çekeriz

T24 - Cezaevinden açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 58. maddenin değişmesinin Fenerbahçe’nin intiharı olacağını söyledi. Yıldırım, “Adam öldürmedik. Temmuz’a kadar karar verilsin, cezamızı çekeriz” dedi.



Şike soruşturması kapsamında tutuklanan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Metris Cezaevi’nden açıklamalarda bulundu.



Akşam gazetesi yazarı İsmail Küçükkaya’ya konuşan Aziz Yıldırım, kulüpler ile şahısların soruşturmada ayrı tutulmasını istedi.



Temmuz ayına kadar karar verilmesini gerektiğini ifade eden Yıldırım, “Adam öldürmedik, yüz kızartıcı suçum yok. Tek suçum Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak” dedi.



Aziz Yıldırım, özetle şu ifadeleri kullandı:



“58. maddenin değiştirilmesi, suçu Fener'in üzerine yığacaktı, Trabzon ve Beşiktaş'ı kurtaracaktı. 58'i değiştirip puan silmeyi getirme Fener'in intiharı olurdu.



Bu bir Fenerbahçe olayı değil. Bu Aziz Yıldırım'ı bitirme olayı da değil. Bu Türk futbolunu ele geçirme mücadelesi. 19 maçta şikenin var olduğu söylendi. İddianamede 13'e indi. Etik kurul 5 maçı şüpheli buldu. Buradan herkes bir sonuç çıkarmalı. Şike için sahaya bakılmalı. Bu 5 maç incelensin. Ama kendisinin tertemiz olduğunu söyleyenler de dikkat etsin. Henüz pandoranın kutusu açılmadı.



Adam öldürmedik. Futboldan bahsediyoruz. Kulüplerle şahısları ayırın. Temmuza kadar karar verilsin cezamız varsa çekeriz. Benim yüz kızartıcı suçum yok. Siyasi bir olayım yok. Kendi şirketim için bir şey yapmamışım. Tek suçum Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak. Bunun cezası varsa ben çekerim.



Ama şu açık, şampiyonluk Fenerbahçe'den alınamaz. Yargı karar verir o ayrı. Bütün spor camiası 'Ya suçluysa' diye bakıyor. Kimse 'ya suçu yoksa ya masumsa' diye sorgulamıyor. Ben masum olduğumu söylüyorum. Hastaneyi ziyarete geldiğinde Mehmet Ali Bey'e de (Aydınlar) dedim, 'Bir şey yok'. Ama o 'var' dedi. Bana inanmadı.'



Federasyon ve Galatasaray boşuna korkuyor. Avrupa'da bir sorun çıkmaz. Ben herkesin gözü önünde şikeden şikayet etmiş bir adamım. 'Şampiyonluğumu elimden alıyorlar' diye isyan ediyordum. Bunlar unutulmasın. Şimdi bizi asanlar önce kendi kulüplerine bir baksınlar.”