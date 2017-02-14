Yıldırım: 5G'nin hazırlık çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz

Başbakan Binali Yıldırım, 5G Mükemmeliyet Merkezi yaptığı konuşmada 5G'nin hazırlık çalışmalarını başlattıklarını duyurdu ve "Türkiye 5G'de sadece uygulayıcı değil, yöneticisi de olacak" dedi.

Yıldırım, 15 Temmuz'da darbeye katılanların ilk olarak iletişim ağlarına saldırdığını hatırlattı. Yıldırım, "Bizim mutlak üstünlüğümüz yok, doğalgazımız yok, fosil yakıtlarımız yok. O halde mukayeseli üstünlük elde etmeliyiz" diye konuştu.

Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Başını kıçını kesiyor; hadi sen bunu yap diyor"

Ben mühendisken tersanede kumcular vardı. Karadenizli kumcular Balat'ta gemi yapıyor. Orada ne kızak var, felenk, tahtaları atıyorsun üzerine kurup gemiyi yapıyorsun. Bir kum teknesi 150 tonluk var, çok kazanmak için daha büyüğünü koyacak, 250 tonluk bir şey yapacak. Proje lazım, ne projesi diyor. Yapın diyor. Patron projesiz iş olmaz. Neyse buradan bizim tersanede Nezihi vardı. O bu işleri çok iyi becerir. Arşivdeki bütün projeleri indirir keser biçer. Patron projeyi bu akşam istiyor sabah gelip alacak. Çıkarıyor arşivden, başını kıçını kesiyor gidiyor veriyor. Hadi sen buna göre yap diyor. Ne yapsın Nezihi?

Adam bir gün küplere biniyor, Nezihi'nin peşine düşüyor. Ya ne yaptın diyor. Nezihi de "Evet yaptık" diyor. Patron kızıyor, "Sen nasıl proje yaptın, ya makine dairesi yok, nasıl gidecek." Nezihi de diyor ki "Ya patron düşünsene adam fark etmeseydi daha çok yük taşıyacaktık"

"Doğalgazımız yok, fosil yakıtlarımız yok; üstünlük elde etmeliyiz"

5G'nin bir alıcısını yapsak ne olur yapmasak ne olur demeyelim. Bugün bunu yaparsın öbür gün bunu yaparsın. Böyle böyle mukayeseli üstünlüğe sahip olursun. Bizim mutlak üstünlüğümüz yok, doğalgazımız yok, fosil yakıtlarımız yok. O halde mukayeseli üstünlük elde etmeliyiz. Bizim emsalsiz bir coğrafyamız var. 3 saat uçuşla 1.5 milyar insana ulaşıyorsunuz. 30 trilyon dolarlık yıllık paranın döndüğü bir bölgedeyiz. Bu bölgede bizim artı yetişmiş insan gücümüz var. Bu bizim en büyük kaynağımız. En büyük mukayeseli üstünlüğümüz. Tüm bunları değerlendirerek bu bilişim alanında doğrusu çok ciddi fark oluşturabiliriz.

"5G projesi küçük ama anlamlı bir adım"

İşte, Ulak projesi de 5G projesi de bu yönde atılmış küçük ama anlamlı adımlardır. Bu işe vesile olan, gayreti olan, emeği olan herkese ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Zamanlaması da iyi. 5G teknolojisi şu anda henüz ticarileşmiş değil. 2018 olarak planlayan var, 2020 diyenler var. Ne kadar sürecek bu proje? Hedef ne? Ne kadar zamanda geliştireceksin. Bunu tabii Ulak'taki kazanımlarla da değerlendiriyorsun dimi. O yapılan çalışma da boşa gitmemiş olacak. 1 yıl iddialı bir süre. 1 yıl sonra 14 Şubat'ta sorarım. Ondan sonra eşek kaçtı falan diye mazeretler istemem. Bugün itibariyle 7 adet proje burada sergileniyor. Şu anda dahi uluslararası alanda birçok çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşlar var.

"Türkiye, 5G'nin yöneticisi olacak"

Üretilen yerli yazılımlar, diğer tüm teknolojilerin testleri burada yapılacak. Elde edilen başarılı sonuçlar da uluslararası sektörde yerini almış olacak. Türkiye 5G'de sadece uygulayıcı değil, yöneticisi de olacak. Ben bu bakanlığa ilk başladığım gün de söyledim; bilgiyi kullanmak yetmez. Bilgiye sahip olacaksınız, üreteceksiniz, başkalarının da erişimine imkan tanıyacaksınız. Bunu başardığımız zaman bir yere gelmiş oluruz. Öbür türlü offline ülkeler arasına gireriz. Biz Türkiye olarak zaten online olmuş vaziyetteyiz. Yine bana ait bir laf var; trafikte hız felaket, bilişimde hız berekettir. Bilişimde gidebildiğiniz kadar hızlı gidin.

“Altyapı alarm vermeye başladı”

Altyapı şu an alarm vermeye başladı. Nereden olursa olsun bizim akıl yollarının büyüklüğünü, hacmini artırmamız lazım. Türkiye'nin birinci derecedeki ihtiyacı budur. ürettiğiniz fikirler mecra bulamazsa, yol bulamazsa elinizde kalır. Maalesef geçmişten kaynaklı büyük kaynak israfları var. Artık bu işe bir "Dur" demek lazım. Rekabetin güzelliğini ayrı ayrı değil de, müşterek alt yapıyla yaparsak sağlarız. En doğru yol budur.

Son 15 yılda Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojileri alanında aşağı yukarı neler oldu neler bitti bir hafızanızı yoklamak istiyorum. Gerek yerli üretimin teşviki gerek çağı yakalama anlamında büyük mesafe aldık. Sadece iletişim alanına 30 milyar liralık yatırım yaptık. 2003'te 20 bin olan geniş bant abone sayısını bugün 60 milyon seviyesine ulaştırmış durumdayız. 88 bin kilometre olan fiber uzunluğu bugün 280 bin kilometreyi açtı. Yurt dışı internet çıkış kapasitemiz 20GB'den 6TB seviyesine yükseldi. Fiber abone sayısı 1 milyon mertebesine çıktı.

"Darbeciler iletişim ağlarına saldırdılar"

Daha çok yapacağımız iş var. 2 Teknopark'tan 64 Teknopark'a ulaşmış bulunuyoruz. Buralarda 4 bin 500'e yakın firma var. Darbeciler kendi aralarında iletişim kurmak için en ileri teknolojiyi seçerken milleti korkutmak için televizyon kanallarına ve iletişim ağlarına saldırdılar. Türksat'ı bombaladılar, bazı basın yayın kuruluşlarına baskın yaptılar. Bu saldırılarda Türksat'ta iki kahraman arkadaşımız şehit oldu. Velhasıl o karanlık geçecede 248 vatan evladını şehit verdik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyoruz.

"5G'nin hazırlık çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz"

Değerli misafirler, 2015 yılında 4G'de hiç zaman kaybetmeyelim dedik ve 5G'ye geçelim kararını vermiştik. Bir ara kademe 4.5G ile işe başladık ve şu anda da 5G'ye hazırlık çalışmalarını bu mükemmeliyet merkezinde başlatmış bulunuyoruz. Bu merkezin güzel hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum. Merkezin açılışında emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Burada çalışan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum