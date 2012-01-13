-Yıldırım: ''58. madde değişemez'' İSTANBUL (A.A) - 13.01.2012 - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 58. maddenin değişmesine karşı olduğunu belirterek, ''Kamuoyu açıkça bilmelidir ki 58. madde değişemez ve değişmemelidir. Bu değişikliği yapmak isteyenler, bunu kimler ve hangi takımlar için yaptıklarını açıklamalı; bunu açıkça ortaya koymalıdırlar'' dedi. Futbolda şike davası kapsamında tutuklu bulunan Yıldırım, avukatları aracılığıyla kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, uzun bir süredir Türk futbolunun üzerinde oynanan oyunları ibretle izlediğini ifade ederek, şu görüşlerine yer verdi: ''Tasarlanan bu oyun adım adım hayata geçirilmekte ve Türk futbolu adeta dört bir yandan abluka altına alınmaktadır. Üstelik, kendilerini Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerinde görenler bu projelerini hayata geçirmek için Yüce Meclisin, yasama, yürütme ve hatta yargı erklerini dahi kullanmaktan çekinmemektedirler. Ancak bunu yaparken unuttukları en önemli şey Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım'dır. Çok kısa bir süre önce 6222 sayılı yasada yapılan değişikliğin kamuoyuna nasıl servis edildiği herkesin malumudur. Aziz Yıldırım'ı kurtarma yasası olarak kamuoyuna sunulan ve hatta Sayın Cumhurbaşkanı tarafından dahi 'Kişiye özel yasa' şeklinde nitelendirilmek durumunda kalınan yasanın sonuçları ortada olup, bu yasadan kimlerin faydalandıkları açıkça ortadadır. Aziz Yıldırım'ın ismini kullanarak emellerini hayata geçirenler şimdilerde yeni bir oyunu hayata geçirmenin peşindedirler ki; bu yeni oyunun adı da 58. maddedir. Kamuoyu açıkça bilmelidir ki 58. madde değişemez ve değişmemelidir. Bizim bu madde hakkındaki yorumumuz, gerek bu değişikliğin peşine düşenler ve gerekse Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) farklıdır. Türk futbolunda şike, teşvik ve teşebbüs suç ve cezaları birbirinden ayrılamaz. Bu eylemleri birbirinden ayırmak isteyenlerin gerçek amacı yine Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım'ın adını kullanarak birilerini ve bazı kulüpleri kurtarmaktan başka bir şey değildir. Bu sebeple; puan silme ve madde üzerinde yapılacak değişiklikler, tarafımızca en sert şekilde cevabını bulacaktır. Bu değişikliği yapmak isteyenler, bunu kimler ve hangi takımlar için yaptıklarını açıklamalı; bunu açıkça ortaya koymalıdırlar. TV kanalları arasında mekik dokuyarak ve hatta devlet makamlarını dahi kullanarak temiz olduklarını 'Ama bu temizliğin biraz ince ayara muhtaç olduğunu' söyleyenlere yegane tavsiyem yargılanmaktan korkmamalarıdır. Suçsuz olduklarına inananlar, yasaları değiştirmek için bu kadar çırpınmazlar. Görsel ve yazılı medya önünde Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe hakkında 'Önce asalım sonra yargılayalım' edebiyatı yapanların, kulislerde yasa değişikliği için kılıktan kılığa girmeleri sebepsiz değildir.'' -''İki resim arasındaki 7 farkı kamuoyunun takdirine sunuyorum''- Açıklamasında, ''Şimdi kamuoyunun bilgisine bunun bazı sebeplerini sunacağım'' diyen Yıldırım, şöyle devam etti: ''İddianamede yer alan ve sadece Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım'a atfedilenlere dair iki resim arasındaki 7 farkı kamuoyunun takdirine sunuyorum. İddianamenin, 'İddianamenin ek kovuşturmaya yer olmadığına dair kararla', başlığının 17. sayfasının 2. paragrafında: '30.04.2011'de, Diyarbakır'da oynanan Diyarbakırspor-Orduspor futbol müsabakası öncesi Orduspor Kulüp Başkanı Nedim Türkmen'in, Giresunspor Başkanı Ömer Ülkü'ye, Diyarbakırspor Kulübü eski başkanı Abdurrahman Yakut üzerinden, oynanacak maçın Orduspor lehine sonuçlanmasını sağlamak için şike faaliyetinde bulunması için talepte bulunduğu, şahsın bu amaçla Abdurrahman Yakut'la görüştüğü ve akabinde tarafları buluşturduğu, yapılan iletişim tespitleri neticesinde belirlenmiş ise de; tarafların şike amaçlı anlaştıklarına, Abdurrahman Yakut'un maçta şike yaparak menfaat temin ettiğine dair somut delil elde edilememiş, kazanç veya sair menfaatin verildiğinin, vaat veya teklif edildiğinin belirlenememiş olması nedeniyle suçun unsurları oluşmadığı' sonuç ve kanaatine ulaşılmışsa da; Aynı iddianamenin 177. sayfasında Bursaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor müsabakasında Fenerbahçe'nin teşvik primi vermesiyle ilgili 'Eylemin Değerlendirildiği' sonuç bölümünde: 'Aziz Yıldırım'ın talimatlarıyla hareket eden İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun, Ali Kıratlı üzerinden; İbrahim Akın ve İskender Alın gibi bazı İBB Sporlu futbolcuların gayrı resmi menajerliğini yapan Yusuf Turanlı ile 06.03.2011 günü oynanan Bursaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor müsabakası öncesinde; teşvik primi verilmesi amaçlı anlaşma yaptığı, teşvike konu 60.000 TL paranın İlhan Ekşioğlu'nun talimatıyla Halil Köntek aracılığıyla Ali Kıratlı'ya, bu şahıs tarafından da Yusuf Turanlı'ya maç sonrası teslim edildiği, (Her ne kadar yapılan iletişim tespitlerinde ve telefon detay döküm analizi–baz istasyonu çalışmalarında; İbrahim Akın, İskender Alın, Zeki Korkmaz, Metin Depe ve Can Arat isimli İBB Sporlu futbolcular ve İBB'nin eski futbolcusu Necati Ateş'le; teşvik primi verilmesi amaçlı irtibat kurulup görüşüldüğüne dair bazı deliller elde edilmiş ise de; bu futbolcularla anlaşıldığına, futbolcuların anılan maçtan dolayı teşvik primi alarak menfaat temin ettiklerine dair somut delil elde edilemediğinden haklarında sevk maddesi tanzim edilmemiştir.) Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütünün teşvik primi vererek 06.03.2011 günü oynanan Bursaspor- İ.Belediyespor müsabakasında; Bursaspor ile ilgili hedefledikleri sonuca ulaştıkları belirlenmiştir' sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır. Bu iki resim arasında 7 fark bulunmamaktadır; fark tektir. O da taraftarlardan birinin Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım olmasıdır.'' -''Fenerbahçe suçlu bulunursa küme düşecektir''- Aziz Yıldırım, açıklamasının son bölümünde TFF'ye seslenerek, şunları kaydetti: ''Son sözlerim de TFF yetkililerinedir. Yine hayret ve ibretle izlediğim üzere TFF Yönetim Kurulu, nedeni kendinden menkul ani kararlarla yetkilerini devretmeye kalkmakta ve 'Biz yapmadık ki onlar yaptı' gibi ufak hesaplarla ellerimizle kurduğumuz bu kurumun saygınlığına gölge düşürmektedir. Unutulmamalıdır ki; iddialara adı karışan her kulüp ve yetkilisi yargılanacak ve bu konudaki her belge, her delil ve her tape tıpkı bize yapıldığı gibi kamuoyu ve bağımsız yargıçlarla paylaşılacaktır. Bu nedenle; kendilerinin, hiç kimsenin ve hiçbir kulübün avukatlığına soyunmalarına gerek yoktur. Kaldı ki Fenerbahçe suçlu bulunursa küme düşecektir ve bu kimse tarafından yapılmazsa bizler eliyle hayata geçirilecektir. Bu nedenle kişi ve kurumların, ucuz popülist yaklaşımlar ve çelişkili beyanlar ile kamuoyunu yanıltması boşunadır. Yapılması gereken; Emniyet Müdürlüğü görüşünü '19 maçta şike kesin' olarak açıklayanların ve 'son 5 maçın sonucunu bildiğini' savunma hakkı kullanılmadan kesin bir dille iddia edenlerin, Fenerbahçe'yi 26 Ocak tarihine kadar küme düşürmelerinin gerekliliğidir. Bunu yapmayanların artık konuşmaları yersizdir ve kendilerine yegane tavsiyem artık susma haklarını kullanmalarıdır.''