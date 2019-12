-YILDIRIM: "VOLKAN'IN DÜĞÜNÜNE ALİ ŞEN DAVETLİYSE KATILMAYACAĞIMI BELİRTTİM"' İSTANBUL (A.A) - 22.09.2010 - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, kaleci Volkan Demirel'in düğününe ''Ali Şen gelmesin'' gibi bir isteğinin olmadığını, Şen düğüne davetli ise kendisinin düğüne katılmayacağını belirttiğini açıkladı. Yıldırım, medyada konuyla ilgili yer alan haber üzerine Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde açıklama yaptı. ''Öncelikle şunun net olarak bilinmesini isterim ki, 'Düğüne Sayın Ali Şen gelmesin' gibi bir isteğim kesinlikle olmadı'' diyen Fenerbahçe Başkanı, Ali Şen'in de düğüne katılacağını ve aynı masada oturacaklarını duyduğunda bunu kaleci Volkan'a sorduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: ''O da doğrulayarak kendisinin de düğüne davetli olduğunu söyledi. Ben de bunun üzerine, Sayın Şen davetli ise düğüne katılmayacağımı belirttim. Daha sonra Sayın Volkan Demirel beni aradı. Sayın Ali Şen'in düğüne gelmeyeceğini belirtip benden mutlaka katılmamı rica etti. Ben de bunun üzerine düğün törenine iştirak ettim.'' Aziz Yıldırım'ın açıklamasının devamı şöyle: ''Sayın Ali Şen, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanlarındandır. 2007 yılında yaptığı bir açıklamada kendi deyimiyle benim kendisinden de büyük başkan olduğumu ilan etmiştir. Ancak o tarihten sonra her fırsatta açık açık beni sevmediğini dile getirmiş ve bunun da ötesinde profesyonel futbol takımımızın aldığı her kötü sonucun ardından basın karşısına geçen Sayın Şen, gerek şahsıma, gerekse kulübümüze karşı zarar verir nitelikte, saygısız açıklamalarda bulunmuştur. Son olarak, camiamızın önemli bir değeri olan Sayın Aykut Kocaman'ı göreve getirme kararımızın ardından yaptığı açıklamalar, düğün günü de Sayın Kocaman ile ilgili sarf ettiği yakışıksız sözler ve yorumlar, hafızalarımızda tazeliğini korumaktadır. Kulübümüze zarar verecek nitelikte davranış sergileyen kişi her kim olursa olsun ben her zaman karşısındayım. Sayın Ali Şen'in, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski bir başkanı olarak belirli noktalarda her Fenerbahçeli gibi elbette ki eleştiri hakkı vardır. Bugün sadece Sayın Ali Şen değil diğer eski başkanlarımız da bazı noktalarda bizleri eleştirmektedirler. Ancak hiçbirisi Sayın Şen gibi bunu kulübe zarar verir nitelikte yapmamakta ve eleştirilerini basın karşısında bir şova dönüştürmemektedirler. Eski bir yöneticimizin düğünü de dahil olmak üzere birtakım davetlere Sayın Şen'in iştirak edecek olmasından dolayı katılmadım. Ama bunların hiçbirinde bu durumu basına haber verip malzeme yapmadım. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne zarar verdiğini düşündüğüm insanlarla aynı ortamda olmak istememem benim en doğal hakkımdır. Bu olayı bunun dışında yorumlamak oldukça da yanlış ve saygısızlıktır.''