Yıldırım: "İstifa için ne bekliyorsunuz?"

T24 - Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, yıldız basketbolcuları Diana Taurasi'nin haksız yere doping yapmakla suçlandığı skandalda sorumluluğu bulunanların hala istifa etmemelerini anlayamadığını söyledi.





Yıldırım, Fenerbahçe dergisindeki yazısında futbol takımı, ABD'li eski bayan basketbolcuları Diana Taurasi'nin doping sonucunun yanlış çıkmasıyla ilgili durumu ve diğer branşlarda alınan sonuçları değerlendirdi.

Süper Lig'de ikinci yarıya güçlü bir başlangıç yaparak rakipleri ile puan farkını kapattığını kaydeden Yıldırım, Aykut Kocaman yönetimindeki takımın Antalya'da yaptığı devre arası kampını iyi değerlendirdiğini ifade etti:

"Bu inanç ve azimle taraftarımızın desteği birleştiğinde sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmamızın önünde hiçbir engel kalmayacaktır. Futbol takımımız neler başarabileceğini nasıl bir kaliteye sahip olduğunu herkese bir kez daha kanıtlamıştır."

Alex ile sözleşme yenileyerek güçlü kadroyu koruma yolunda önemli bir adım attıklarını belirten Yıldırım, "Alex de Souza hakkında çok fazla şey söylemeye gerek yok. Kendisi kulübümüze yaptığı hizmetler ile tarihimize geçen bir sporcu olmuştur. Tüm başarılı hizmetleri ve istatistiklerine rağmen Alex de Souza'yı hala daha eleştirmeye ve yıpratmaya çalışanlar hakkındaki takdiri de kamuoyuna bırakıyorum" ifadelerini kullandı.



"Kaybedilen sadece maddi yatırımlar değil"

Doping olayıyla ilgili sorumluların istifasını beklediklerini anladan Yıldırım özetle şunları kaydetti:

"Bugün bu hataları yapanlar hala koltuklarında oturmaya devam etmektedirler. Kendisinin skandal ortaya çıktıktan sonra; süreç içindeki fonksiyonunu postacılık olarak sınırlayan ancak sporcumuzun daha B numunesi bile açılmadan kendisinin doping kullandığı hakkında karar veren ve hatta 'iki sene ceza alır' açıklamasını yapacak kadar ileri giden Türkiye Basketbol Federasyonu Sağlık Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Turgay Atasü hangi yüzle bugün bulunduğu makamı işgal etmeye devam etmektedir?

"Sayın Atasü istifa etmek bir yana halen yaptığı açıklamalar ile tabir caiz ise pişkinlik yapmaktadır. Aynı şekilde WADA Türkiye Temsilcisi Sayın Prof. Dr. Rüştü Güner de bizzat nezaret ettiği analizde uyumsuzluğu görememiştir. Önyargı ile hareket etmiş ve analizin yapılması sırasında hazır bulunan kulübümüz avukatına ve dolayısıyla kulübümüze saygısızlık yapmıştır. Keza Türkiye Doping Kontrol Merkezi müdürü Sayın Prof. Nur Sabah Başçı ve sporcumuzun doping kullandığı şeklinde rapor veren bu raporu onaylayanlar istifa etmek için daha ne olmasını beklemektedirler?

"Fenerbahçe Spor Kulübü amatör şubelere milyonlarca dolar yatırım yapmaktadır. Bu yatırımların kulübümüze ve ulusumuza uluslararası başarılar olarak dönmesi adına başta yönetimimiz olmak üzere tüm camiamız üzerine düşen her şeyi yaparken tüm yatırımlarımızı tüm emeklerimizi çöpe atıp ondan sonra pardon demek yapılan hataların üzerini örtmek adına yeterli midir? Kaybedilen sadece maddi yatırımlar değil ülkemizin imajıdır. Bugün itibari ile bu skandala imza atanlardan hiçbirinin hala daha istifa etmemesini anlayabilmek mümkün değildir."

Taurasi olayının ardından, diğer bir sporcunun doping testinin Köln'de yapılmasını talep ettiklerinde kendilerini vatan haini ilan edenlerin bugün özür dilemeyi kendilerine yediremediğini kaydeden Fenerbahçe başkanı, "Türk sporu Fenerbahçe karşıtlığı ile hareketi şiar edinmiş, buldukları her fırsatı Fenerbahçe Spor Kulübüne zarar vermek adına kullanan bu tip insanlardan arınmak zorundadır. Bir yanda görevlerini yapmayan ya da yapamayacak kapasiteye sahip olduğu halde koltukları işgal edenler ile diğer yanda sırf fanatizm uğruna onlara şakşakçılık yapanların bu ülkeye verdikleri zarara artık dur deme zamanı gelmiştir" dedi.

Yıldırım, THY Avrupa Ligi'nde mücadelesini sürdüren Fenerbahçe Ülker erkek takımının dörtlü final hedefine ulaşacağına, Fenerbahçe Acıbadem Bayan voleybol takımının evsahipliğinde 19-20 Mart tarihlerinde Burhan Felek Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek şampiyonlar ligi dörtlü final mücadelesinde de Avrupa şampiyonluğunun geleceğine inandığını kaydetti.



"Mükemmel takımımız durdurulmuştur"

Kimi insanların "Fenerbahçe karşıtlığı adına akıl ve izan dışı yorumlar yaptıklarını ve kendilerini komik duruma düşürme pahasına bazı fikirlerinde ısrarcı olduklarını gördüklerini" anlatan Yıldırım, Hacettepe Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren doping kontrol merkezinin yanlış kararıyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Ortada dünya spor tarihinin en büyük spor skandalı vardır. Türkiye Doping Kontrol Merkezi ve Türkiye Basketbol Federasyonu Sağlık Kurulu'nun müşterek yetersizliği sonucunda sportif yarışmaya müdahale edilmiştir. Bu haksız ve benzeri görülmemiş müdahale sonucunda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün önü kesilmiş, Avrupa'da yenilgi yüzü görmeyen mükemmel takımımız adeta durdurulmuştur."

Otoriteler tarafından Avrupa'da şampiyon adayı olarak gösterilen bayan basketbol takımlarının yaşanan bu travmadan etkilenmemesi için çalıştıklarını kaydeden Yıldırım, "bu durum açık açık Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sportif yarışma içerisinde engellenmesi, hızının kesilerek durdurulması ve bunun sonucunda rakiplerine haksız avantaj sağlanmasıdır. Bunun yanı sıra benzeri görülmemiş bu skandalın ülkemizin imajını ayaklar altına serdiği, ülkemizi uluslararası alanda utandırdığı gerçeği de cabasıdır. Peki bunun hesabını kim verecektir?" şeklinde ifadeler kullandı.



