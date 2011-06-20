-YILDIRIM, "GOOGLE" İLE GÖRÜŞTÜ İSTANBUL (A.A) - 20.06.2011 - Eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Google Yönetim Kurulu Başkanı Eric Schmidt'in internet kullanımına herhangi bir şekilde kısıtlama, yasaklama getirilmesi hususunda çok duyarlı olduklarını ifade ettiğini belirterek, ''Bu konuda biz de farklı düşünmediğimizi kendilerine bahsettik'' dedi. Google Yönetim Kurulu Başkanı Eric Schmidt ile İstanbul'da bir araya gelen Yıldırım, basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yıldırım, Türkiye'ye ziyarette bulunan Eric Schmidt'in Türkiye'ye yabancı olmadığını, Türkiye'ye birçok kere tatil için geldiğini, bu seferkinin de biraz tatil, biraz iş amaçlı olduğunu söyledi. Schmidt ile çok yararlı bir görüşme yaptıklarını ifade eden Yıldırım, Google'nin Türkiye'de daha fazla varlık göstermesi konusunda da kendisiyle tam bir mutabakat halinde olduklarını bu vesile ile teyit etmiş olduklarını kaydetti. İnternette filtreleme konusuyla ilgili olarak da Yıldırım, ''Kendisi internet kullanımına herhangi bir şekilde kısıtlama, yasaklama getirilmesi hususunda çok duyarlı olduklarını ifade ettiler. Bu konuda biz de farklı düşünmediğimizi kendilerine bahsettik'' dedi. İnternetin artık bir sektör olmaktan çıktığını, bir yaşam tarzına dönüştüğünü dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti: ''Artık interneti kullanan ülkelerde ekonomi büyüyor, ekonomideki verimlilik artıyor, üretim miktarı artıyor, ülkeler arasında dostluk artıyor, 2,5 milyar insan gece gündüz her gün birbiri ile haberleşiyor, iş yapıyor, dostluklar kuruyor. Dolayısıyla demokrasilerin de gelişmesi için internet çok büyük katkı sağlıyor. O bakımdan internetin kısıtlanması diye bir şey söz konusu olamaz. Akla bile gelmez. Olsa olsa internetin daha verimli, toplum için, ülkelerin gelişmesi için daha güzel yolda, daha verimli kullanılması herkesin önemsediği bir konudur. Türkiye'de de böyle, başka ülkelerde de böyle. O bakımdan bu konuda da farklı düşünmediğimizi bir kez daha teyit ettik. Türkiye'de internetin çok daha faydalı, güvenli kullanılmasına yönelik Telekomünikasyon ve İletişim Kurulu Başkanlığının yaptığı çalışma konusunda da tabii ki karşılıklı fikir alışverişi oldu. Bu konuda da ne doğru bulunuyor, ne yanlış bulunuyor bunları da aydınlığa kavuşturma imkanı bulduk. Arkadaşlar Sayın Başkanla karşılıklı görüşmeyi yaptılar, bazı şeylerin düşünüldüğü gibi olmadığı ortaya çıkmış oldu.'' -''VARLIKLARINI DAHA DA ARTIRACAKLARINI İFADE ETTİLER''- Türkiye'de Google'nin, Youtube'nin faaliyetlerini çok daha geliştirmesini beklediklerini, bu konuda onların da aynı düşüncede olduklarını, varlıklarını daha da artıracaklarını ifade ettiklerini belirten Yıldırım, bilhassa bundan sonraki herhangi bir konu geliştiğinde de çok daha kısa sürede irtibata geçecekleri bir mekanizmayı da kurma konusunda mutabık kaldıklarını söyledi. Yıldırım, ''İnternette zaman ve hız çok önemli. Onun için Eric Schmidt de bu konuda her türlü işbirliğine hazır olduğunu ifade etti'' dedi. Bir gazetecinin, ''Ulaşılamama problemi ortadan kalktı mı?'' şeklindeki sorusu üzerine Yıldırım, ''Zaten yoktu, zaman problemi vardı. Şimdi saat farkı, zaman farkı... Ama internette artık e-maillerle iş halloluyor, gece-gündüz fark etmiyor'' diye konuştu. Ziyaretin bazı şeylerin daha iyi anlaşılmasına vesile olacağını düşündüğünü belirten Yıldırım, ''Bizim hassasiyetimiz olduğu yerleri onlar öğrenmiş oldu, onların kafalarındakini biz anlamış olduk, iş düzeldi'' diye konuştu. Toplantının ardından Binali Yıldırım ile Eric Schmidt kefir kadehi tokuşturarak, kefir içti. Eric Scmhidt ise toplantıda soru yanıtlamadı.