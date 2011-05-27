-YILDIRIM: "FEDERASYON, ANKARAGÜCÜ MAÇINA İLİŞKİN SORUŞTURMA AÇMALI" İSTANBUL (A.A) - 26.05.2011 - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Ankaragücü maçı öncesinde, sarı-lacivertli futbolcu Emre Belözoğlu'nun başkent ekibinden oyuncuları aradığına ilişkin mesnetsiz iddiaların ortaya atıldığını belirterek, ''Söyleyenin yanına kar kalmamalı. Federasyon soruşturma açmalı'' dedi. Aziz Yıldırım, Lig Tv'de katıldığı programda yaptığı açıklamada, ''Gelecek sezon hangi takımı kendinize rakip görüyorsunuz?'' sorusuna, 17 takımı da rakipleri olarak gördüklerine işaret ederek, ''Bu olur, bu olmaz diye bir şey söylenemez. İyi mücadele eden, iyi takım kuranlar rakibimiz olacaklar'' diye konuştu. Fatih Terim'in Galatasaray'a gelmesinin sarı-kırmızılı ekip açısından avantaj da dezavantaj da olabileceğini bildiren Yıldırım, kendilerinin ise oturmuş bir kadroları ve teknik heyeti olduğunu vurguladı. Yıldırım, ''Biz avantajlıyız ama çalışırsak, iyi mücadele edersek bu fark ortaya çıkar ama serersek olmaz. Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı istiyoruz. Orayı önemser, ligi önemsemezsek olmaz'' ifadesini kullandı. -ŞİDDET YASASI- Yıldırım, sporda şiddet yasasının, şiddet olaylarına karışanları cezalandırmak olduğuna işaret ederek, sporda şiddet olaylarının önüne geçmek için kulüplerin ''bedava bilet'' uygulamasına son vermeleri gerektiğini, gelecek yıldan itibaren elektronik bilet uygulaması nedeniyle büyük ölçüde bunun önüne geçileceğini söyledi. Geçen yıl Ankaragücü karşılaşması oynanmadan Ankaragücü'nün bazı yöneticilerinin Fenerbahçe'ye yönelik, ''Bizim oyunculara şike teklif ettiler. Mahkemeye gideceğiz'' gibi iddialarda bulunduğunu ancak bundan bir şey çıkmadığını anımsatan Aziz Yıldırım, bu yıl da benzer şekildeki iddiaların ortaya atıldığını belirtti. Yıldırım, ''Biz Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Federasyonun da bazı adımları atması lazım. Söyleyenin yanına kar kalmamalı. Sporda Şiddet Yasası'na göre gerekli işlemleri yapmaları lazım. Biz savcılığa gerekli müracaatı yaptık, federasyon da soruşturmayı açmalı'' dedi. -TESİSLER- Yıldırım, Topuk Yaylası'ndaki tesislerin 1 Temmuz'da faaliyete geçeceğini, sarı-lacivertli takımın ilk kampını orada yapacağını daha sonra Avrupa'ya gideceğini söyledi. Yıldırım, Ataşehir'de yapımı süren spor salonunun da Eylül ayında faaliyete geçeceğini bildirdi. Yıldırım, salonunun kulübün tapulu malı olduğunu belirtti. -SEMİH'LE GÖRÜŞÜLÜYOR- Aziz Yıldırım golcü oyuncu Semih Şentürk ile görüşmelerin sürdüğüne de dikkati çekerek, istedikleri şartlara gelmesi halinde kalmasını isteyebileceklerini dile getirdi. Yıldırım, takımda kalmasını istedikleri oyunculara yaptıkları tekliflerin hiçbir zaman geçmişte aldıklarından aşağı olmayacağını da ifade etti. Arda için geçmişte Adnan Polat'a transfer teklifinde bulunduklarını ancak Polat'ın kendilerine bu işin olamayacağını söylediğini kaydeden Yıldırım, ''O defter kapandı'' dedi. Soru üzerine Beşiktaş ile sözleşmesi biten Bobo'yu düşünmediklerini belirten Yıldırım, Tuncay Şanlı'nın şartların uygun olması ve Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın istemesi halinde eski takımı Fenerbahçe'ye dönebileceğini söyledi. Yıldırım, ''Tuncay'a daha önce 'gel' demiştim. O zaman Tuncay gelemeyeceğini ve İngiltere'de kalmayı istediğini söylemişti. Bir daha da üstüne gitmedik. Aykut Hoca isterse düşünürüz ama 35 yaşına gelirse almam'' diye konuştu. Tribünlerin ıslıkladığı dönemde Alex'i alkışladığının hatırlatılması üzerine de Yıldırım, ''Bazen nankör oluyoruz. O sezonun sonunda Alex gitmek istemişti. Kötü zamanlarda daha önce iyi yaptığı şeyleri unutmamak gerekir. Biz de öyle yapmıştık'' dedi. -OĞUZ SARVAN- Yıldırım, ''Oğuz Sarvan'ın gelecek yıl da Merkez Hakem Kurulu'nun başkanı olmasını istiyor musunuz?'' şeklindeki soru üzerine, şunları söyledi: ''Benim Oğuz Sarvan'ı istiyorum, istemiyorum demem yanlış olur. Oğuz Sarvan'ı tanımıyorum. Birlikte yemek yemişliğimiz yok. Bir kere telefon ettim, telefona çıkmadı. Federasyon başkanına söyledim öyle aradı. Kulüp başkanları söylüyor, teşekkür etmek için telefona çıkmıyor. Korkuyorlar, yani. Biz kendimize güveniyorsak söz söyleyenler önemli değil. Biz de bir şey var; aman yan yana görmesinler, bir şey söylerler. Biz kendimize güveniyorsak ne olacak? Her şeye kötü anlamda bakılıyor. Oğuz Sarvan'ı tanımadığım için 'İyi yapar, kötü yapar' yorumunu yapmak istemiyorum. Bunun bir ekip işi olması gerekir. Atamalarda hata var. Atamaları kim nasıl yapıyor, bilmiyorum, sormak da istemedim.'' ''Hakem hataları Fenerbahçe'nin aleyhine mi yoksa lehine miydi?'' sorusuna Yıldırım, ''Lehimize 1-2 hata yapılmışsa, aleyhimize 10 tane hata yapılmıştır. İlk devre kaybettiğimiz maçların çoğunda hata var. Ben bunları söyledim, nedenlerini de söyledim. Gaziantepspor maçı, Bursaspor maçı ortada. Bursaspor maçında 2 puan kaybetmeseydik, sezon sonuna kadar 2 puanı kullanma hakkımız olacaktı'' yanıtını verdi. -BASKETBOL- Aziz Yıldırım, bu yıl Beko Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Ülker ile Galatasaray Cafe Crown'ın final oynayacağını tahmin ettiğini belirterek, gelecek sezon İstanbul'da yapılacak THY Avrupa Ligi dörtlü finaline katılmayı istediklerini bildirdi. Yıldırım, ''Basketbolda da iddialıyız. Geçen yıl sakatlıklar nedeniyle Avrupa Ligi'nde yukarıya gidemedik. Bu yıl gerekli kadronun kapasitesini artıracağız. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Aydın Örs, gerekli çalışmaları yapacak'' diye konuştu. Türkiye'de voleybolun Fenerbahçe sayesinde bir yere geldiğini, Fenerbahçe Acıbadem'in voleybola katkılarının büyük olduğunu vurgulayan Yıldırım, ''Voleybolda tüm tribünler bugün doluyor. Zannediyorlar ki kendilerinin başarısı'' dedi. Kurum takımlarının kendileri kadar seyirci bulamayacağını savunan Yıldırım, yabancı kısıtlamasının kalkması gerektiğini söyledi. Yıldırım, ''Yabancı kısıtlamasının kalkması lazım. Yasakçı zihniyetle bir yere gidemezsiniz'' ifadesini kullandı. -''KAYGIMIZ YOKTU''- Aziz Yıldırım, şampiyon olamamaları halinde neler yaşanacağı yönündeki soru üzerine, ''Şampiyon olmasaydık zor günler geçirirdik. Muhalefet yönünden zor günler geçirirdik. Bizler de bazı kararlar alırdık. Ama şampiyon olamayacağımız yönünde kaygımız yoktu. Aykut hoca için düşünülüyorsa onunla devam edecektik'' dedi. Diğer kulüp başkanlarıyla dost olmaları ve özellikle Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı Adnan Polat ile yakın olmalarının hatırlatılması üzerine Yıldırım, ''Eskiden tribünlerde kol kolaydık. Şimdi biz başkanlarla kol kola girince niye eleştiriyorlar? Hep beraber dostça, gerektiğinde birbirimizi kızdırarak ve birbirimize takılarak futbolun bir eğlence olduğunu unutmadan iyi zamanlar geçirelim'' yanıtını verdi. -MOSTURUOĞLU- Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ise şirketleşme çalışmaları konusunda bilgi verdi. Bu yöndeki çalışmaları özellikle UEFA kriterlerine göre yaptıklarını vurgulayan Mosturoğlu, ''Pazartesi günü şirketimizin genel kurulunu yapıyoruz. Haziran ayının ortasından itibaren federasyonla ilgili gerekli izinleri aldıktan sonra futbol faaliyetlerimiz anonim şirket içinde yürüyecek. Artık transfer haberleri Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden takip edilecek'' diye konuştu. Mosturoğlu, yasa dışı bahis konusunda Futbol Federasyonu'nun önemli çalışmalara imza attığını belirtti. Teşvik primi, şike gibi iddiaları olanların belgelerini Cumhuriyet Savcılığına iletmeleri gerektiğine işaret eden Mosturoğlu, iftira atmanın da suç olduğunu ifade etti. Bu sezon uğur yaptığını bildiren Mosturoğlu, espriyle ''Maçları ayarlayamıyoruz, uğur yapıyoruz. Bahçeşehir'de oturuyorum. Atlıyoruz arabaya. Maç başlıyor radyoyu kapatıp telefonları kapatıyoruz, Lüleburgaz'a gidiyoruz. İlk yarı bitiyor. Bahçeşehir'e dönerken halkın tepkisine bakıyoruz'' diye konuştu. Mosturoğlu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener'e yönelik açıklamalarına ilişkin, Şener'in kendisinin yaşça büyüğü olduğunu belirterek, ''Ben kurumsal açıklamalar yaptım ve şahsına hakaretim yoktu'' dedi. Mosturoğlu, Sadri Şener ile tavla maçı yapabileceklerini kaydetti.