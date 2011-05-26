-YILDIRIM: "ÇOK BİLEN YORUMCULAR YA DÜZELECEK YA GİDECEKLER" İSTANBUL (A.A) - 26.05.2011 - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bu sezon ligde en çok zorlandıkları 5 karşılaşmadan birinin kendilerine şampiyonluğu getiren Sivasspor maçı olduğunu söyledi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Lig TV'ye yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonu şampiyonluğunu ilan ettikleri Sivasspor karşılaşması öncesinde, Sivas halkının ve devlet erkanının yakın ilgisini gördüklerini bildirdi. İki takım taraftarlarının güzel görüntüler verdiklerini ifade eden Yıldırım, ''Fenerbahçe bu maçı rahat geçer'' şeklindeki görüşün aksine maçın sarı-lacivertli ekip için zorlu geçtiğini öne sürdü. Yıldırım, kaleci Volkan'a da karşılaşmada yediği goller için, ''Güzel goller yedin'' şeklinde espri yaptığını, belirterek, ''Herkes diyordu ki Sivasspor maçı rahat geçecek. Bu sezon zorlu geçen 5 maç varsa birisi Sivasspor maçıdır. 1-1'den sonra bir gol yesek işimiz çok daha zordu. Sivasspor çok mücadeleci, atak bir oyun oynadı. Belki sezonun en iyi futbollarından birini oynadı'' dedi. Fenerbahçe'nin kendisi için ne ifade ettiğine ilişkin soruya Aziz Yıldırım, ''Fenerbahçe bir sevda. Bu sevda olmazsa zaten yapamazsınız. Bir taraftan tenkit ediliyorsunuz, Kazandığınızda şampiyonluk 1 gece, bilemedin 2 gece. Sonra yine hazırlıklara yeni sezon hazırlıklarına başladık'' yanıtını verdi. Aykut Kocaman'ın ''Fenerbahçe dünyanın en büyük kulübü'' şeklindeki görüşüne katıldığını dile getiren Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün hemen her branşta başarıyı yakaladığını vurgulayarak, ''Fenerbahçe'ye biraz da karşı olmalarının nedeni bu. Bakıyorsunuz kız erkek voleyboluna, basketboluna, atletizme Fenerbahçe hep finalde, ama rakibi değişiyor'' diye konuştu. Yıldırım, Şile'de büyük bir altyapı tesis yapmak istediklerine işaret ederek, ''Şile'ye tesisleri taşıyacağız ama bu 1-2 yılda olacak işler değil. 10 senelik bir yatırım. Yavaş yavaş başlayacağız'' ifade etti. -HAKEMLER- Hakemlere yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine Yıldırım, şöyle devam etti: ''Hakemlerle odasında karşılaşma gibi bir şey yok. Kuddusi Müftüoğlu Ankara'da maçımızı yönetti. 2-0 kaybettik. Çıktım, 'Mükemmel yönetti' dedim. Hakemde yetenek olacak. Gözüyle de görecek. Bir hakem penaltı vermez diye bir şey olur mu? Hakem gördüğü her şeyi çalacak. O çaldığı zaman bu hakem Fenerbahçe'ye gelir gelmez kavramı ortadan kalkar. Çalmıyorsa tepkinizi koyacaksınız. 'Hüseyin Göçek'e penaltı mı değil mi?' diye sordum. 'Gördüğümü çalıyorum' diyor. Maçı seyredip bizi arayan kişiler, 50 bin kişi aynı şeyi görüyor. O zaman biz başka maç izliyoruz, sen başka maç yönetiyorsun. Gaziantep maçı berabere bitse bizim bütün harcamalarımız 150 milyon dolarlık bütçe, yönetimin, teknik heyetin, futbolcuların, taraftarın emekleri boşa gitmeyecek mi? Bunlar hata yapacak biz söylemeyeceğiz. Biz söyleriz.'' - ''AVRUPA İÇİN HAZIRIZ'' - Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin gelecek sezon Avrupa'da başarılı olmayı istediğini belirterek, Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığında buna hazır olmadığını ifade ettiğini ancak bu sözlerinin yanlış değerlendirildiğini bildirdi. Yıldırım, ''Benim söylediğim, tesadüfen yendiler yenildiler sözü değildi. Zihniyet olarak hazır olmadıkları için toparlayamadılar'' dedi. Yıldırım, Fenerbahçe'nin bugün Avrupa'da başarılı olmaya hazır olduğunu savunarak, ''Belli oyuncuları aldık. Şampiyon olduğumuz günün ertesinde Feneriumlarda neler çıktı? Ürünler sattık, kutlamalar yapıyoruz bir gece, iki gece. Hazırız bu atlamayı yapacağız. Bunu nasıl yapacağız, iyi oyuncular alarak. İyi oyuncular transfer etmemiz bir de alternatif oyuncular almamız lazım'' ifadesini kullandı. -TRANSFER KONUSU- ''Mustafa Pektemek ve Orhan Şam listenizde var mı?'' sorusuna Yıldırım, ''İkisi de var görüşmeler sürüyor. Belli bir noktaya geldik. Belirli bir bütçeyi yakalarsak onları da katarız. Yalnız onlar değil Sezer var Eskişehir'den, Kayserispor'dan Serdal Kesimal var. Ama ille bu olacak diye bir şeyimiz yok'' diye konuştu. Yıldırım, ''Alex'i 10 milyon Avro karşılığında bırakır mısınız?'' sorusu üzerine, böyle bir teklif gelmesi halinde bunu Aykut Kocaman ile görüşmeden karar vermeyeceğini belirterek, ''Alex gibi bir oyuncuyu 10 milyon Avro'ya alamazsınız'' dedi. Aziz Yıldırım, kendisi için en anlamlı şampiyonluğun bu sezon gelen şampiyonluk olduğunu vurgulayarak, ''Çok sert mücadele oldu. Kolay olmadı. 2 tane son dakikada kaçırdığımız şampiyonluk var'' ifadesini kullandı. -''FENERBAHÇE BİR NOKTAYA GELİNCE...''- Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu karalamak isteyenlerin olduğunu iddia eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ben 2006 incelensin dedim niye incelemedi kimse? 2006 sezonunda son altı maç incelensin dedim. Geçen sene son maçı biz Trabzon'a kaybettik. Sadri bey (Şener) espri yaptı yenileceğiz diye ama 1-1 berabere kaldılar. Trabzonlu yöneticilere, futbolcularla ilgili o son maçtan sonra en ufak bir imada bulunduk mu? Bulunsaydık çıkar söylerdik. Biz hep temiz mücadele ettik. Kamuoyunda 2-3 çok bilen yorumcu var. Önümüzdeki sene bunlar ya düzelecekler ya gidecekler. Türk futboluna zarar veriyorlar. Gazetede de benim şahsımla ilgili kimse bir şey yazamaz. Bunu açık açık söylüyorum, bu mücadeleyi başlatacağım. Benim şahsımla ilgili gazete köşelerinde bir şey yazamazlar. Futbolla ilgili varsa yorumları yapsınlar ama benim şahsımla ilgili yorum yaparlarsa bundan sonra beni çok sert bulacaklar.'' Kulüpler Birliği'nde de herkesin şahısların üzerinden yapılan kavgalardan rahatsız olduğunu ifade eden Aziz Yıldırım, penaltı olduğu halde sadece bazı ön yargıları nedeniyle ''Hayır bana göre penaltı değil'' diyerek karşı çıkıldığını öne sürerek, ''Penaltıysa penaltıdır, değilse değildir'' dedi.