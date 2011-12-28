-Yıldırım: ''30 milyar lira yatırım gerçekleştireceğiz'' ANKARA (A.A) - 27.12.2011 - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, ''Türkiye artık ulaşan, erişen ve konuşan bir Türkiye haline gelmiştir'' dedi. Bakan Yıldırım, Dışişleri Bakanlığındaki 4. Büyükelçiler Konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 9 yılda yakaladığı ekonomik ve siyasi istikrar ve yaptığı atılımlar sayesinde Avrupa'nın 6. dünyanın 16. büyük ekonomisi konumuna geldiğini söyledi. Ulaştırma alanında yaptıkları çalışmalar sonucunda ulaştırma sektörünün, hem istihdamdaki hem de milli gelir içindeki payının arttığını belirten Bakan Yıldırım, ulaştırmanın milli gelir içindeki payının 2003 yılında yüzde 13,3 iken bugün yüzde 15,2'ye ulaştığını vurguladı. ''Türkiye'ye eskiden doğu ile batı arasında köprü denirdi. Biz onu kavşağa dönüştürdük'' diyen Bakan Yıldırım, 9 yılda ulaştırma ve iletişim alanında 112 milyar liralık yatırım yapıldığını ifade etti. Yıldırım, Türkiye'nin 6,5 milyarlık dolarlık bir projeyi tek başına gerçekleştirebilen bir kapasiteye ulaştığını belirterek, İstanbul-İzmir otoyol projesinin Türkiye'nin 1950'deki gayri safi milli hasılasından ve dünyadaki 52 ülkenin milli gelirinden daha büyük bir proje olduğunu vurguladı. Yatırımları yaparken kamu-özel sektör ortaklığı şeklinde bir model geliştirdiklerini dile getiren Yıldırım, ulaşımda, karayolu ve denizcilikte başarıyla bu modeli uyguladıklarını ifade etti. Yıldırım, yatırımların yüzde 13'ünü bu modelle gerçekleştirdiklerini bildirdi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının, 2003 yılında kamu yatırımlarının yüzde 17'sini yaparken, şu anda söz konusu yatırımların yüzde 46'sını gerçekleştiren bir bakanlık haline geldiğini belirten Yıldırım, 2012 yılında 30 milyar lira civarında bir yatırımı gerçekleştireceklerini belirtti. Bilgi iletişim teknolojilerinde 2003 yılında 11,5 milyar lira civarında olan pazar büyüklüğünün 3 kattan fazla bir artış göstererek 34 milyar liraya çıktığına değinen Yıldırım, serbestleşmenin getirdiği sonuçla lisans ve işletmeci sayısını yüzde 300'den fazla arttığına işaret etti. Genişbant abone sayısının sıfırdan 13 milyon haneye geldiğini, bunun da yaklaşık 45 milyon kullanıcı anlamına geldiğini belirten Yıldırım, ''Türkiye iletişimde patika yollardan bugün çok şeritli otobanlara erişmiş bir ülke konumundadır'' dedi. Ses trafiği bakımından da kişi başı 269 dakika ile Avrupa'nın en fazla konuşan ülkesinin Türkiye olduğunu ifade eden Yıldırım, ''Türkiye artık ulaşan, erişen ve konuşan bir Türkiye haline gelmiştir'' diye konuştu. Bilgi toplumuna ulaşmak için işe okullardan başladıklarına dikkati çeken Yıldırım, devam eden Fatih Proje'sinin 6 milyar dolarlık büyük bir proje olduğunu ve bütün okullara bilişim altyapısının kurulmasını öngördüğünü söyledi. Yıldırım, projenin, 85 bin sınıfın akıllı tahtalarını ve kablolama işlerini içeren ilk etabının çalışmalarının sürdüğünü belirtti. -''PTT tam bir başarı öyküsüdür''- PTT'nin, telefon bölümünün özelleşmesinin ardından, zarar eden bir kuruluş haline geldiğini, ancak PTTbankları kurup, lojistik hizmetleri vererek 400 milyon lira kar eden bir kuruluş haline geldiğini dile getiren Yıldırım, PTT'nin tam bir başarı hikayesi olduğunu vurguladı. Uydu uzay çalışmalarına yönelik olarak da önemli işler yaptıklarına değinen Yıldırım, Türkiye'nin 2013 yılında 2 uydusunun imalatlarının biteceğini ve fırlatılacağını belirterek, bu iki uydu hizmete girdiğinde Türkiye'de kapsama alanı dışında kalan hiçbir noktanını kalmayacağını ifade etti. Yıldırım, Türkiye'nin kendi uydusunu üretme konusunda Japonlarla işbirliği anlaşması yaptığını hatırlattı. -''Halkın yolu haline geldi''- Havacılık alanında da önemli mesafeler kat edildiğini belirten Bakan Yıldırım, çalışan, yolcu, uçak ve uçuş sayısında büyük artışlar yaşandığına dikkati çekti. Havayolunu ''Halkın yolu'' haline getirdiklerini ifade eden Yıldırım, 87 ülke ile de çoklu işbirliği anlaşması gerçekleştirdiklerini bildirdi. 2003 yılında tek bir merkezden 60 noktaya uçuş gerçekleştirilirken, bugün 15 ayrı merkezden 174 noktaya uçuşların yapıldığına değinen Yıldırım, Libya'da 60 saatte 30 bin kişinin tahliye edilmesini sağladıklarını belirterek, ''Bu operasyonu Türkiye'den başka yapabilecek dünyada başka bir ülke yok'' dedi. Havaalanlarında da iyileştirmeler yaptıklarını belirten Yıldırım, başta Iğdır, Şırnak, Hakkari gibi iller olmak üzere birçok yere havalanı yaptıklarını ifade etti. Demiryollarında da önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Yıldırım, cumhuriyetin ilanının ardından başlatılan demiryolu hamlesinin 1946'dan sonra ihmal edildiğini ve yıllık ortalama 18 kilometre demiryolu yapıldığını ifade ederek, bu rakamı yılık 135 kilometreye çıkardıklarını ve Türkiye'yi hızlı trenle tanıştırdıklarını dile getirdi. Hızlı trenin önemine değinen Yıldırım, Ankara-Eskişehir arasındaki yolcu ve yük taşımada trenin payı yüzde 2 iken, hızlı trenden sonra bunun yüzde 72'ye çıktığını belirtti. Binali Yıldırım, Türkiye'nin her yerini bölünmüş yollarla donattıklarını dile getirerek, 9 yılda 15 bin 126 kilometre bölünmüş yol yaptıklarını, bu sayede zamandan ve akaryakıttan sağlanan tasarrufun 9,3 milyar lirayı bulduğunu belirtti. Yıldırım, bölünmüş yolların bu şekilde kendisini 5 yılda amorti ettiğini ifade ederek, ''5 yılda geri dönen yatırım dünyanını hiç bir yerinde yok'' dedi. Yıldırım, bölünmüş yolların en önemli faydasının da kazalardaki ölüm oranını azaltması olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'deki araç sayısının 2, kaza sayısının 3 kat artış göstermesine rağmen, kazalarda ölenlerin oranın çok azaldığını söyledi. Yıldırm, yol kusuru nedeniyle meydana gelen kazanın kalmadığını, kazaların ya sürücü ihmalinden ya da kural ihlalinden kaynaklandığını kaydetti. Yıldırım, büyükelçilerden İzmir'in talip olduğu 2020 EXPO için destek istedi.