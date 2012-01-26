Yıldırım: 1959'dan beri ligler araştırılsın

T24 -

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, avukatları aracılığıyla gerçekleştirdiği ve kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, TFF Genel Kurulu'na çağrıda bulunarak, ''Bugün tarihi bir toplantı yapılmaktadır. 58. Madde'de herhangi bir değişiklik yapılmasına dair bir gündem olmamasına rağmen, bu madde içinde yer almayan puan silme getirilmeye ve bu şekilde bazı kulüpler kurtarılmaya çalışılmaktadır. Bu girişim, Türk sporunun üzerinde kara bir leke olarak kalacaktır. Bu Genel Kurul'un görevi, 1959'dan beri olan Türkiye liglerinin araştırılması için Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmak olmalıdır. İşte o zaman tarih sizleri kahraman olarak anacaktır. Aksi halde ise Türk sporuna verdiğiniz zarardan dolayı, en azından vicdanlarda yargılanacaksınız'' ifadelerini kullandı.Puan silme düzenlemesine karşı olduklarını kaydeden Yıldırım, ''Fenerbahçe Kulübü olarak, puan silme düzenlemesinin tamamına karşıyız; zira biz 'en az' orada olanlar kadar temiziz. Bu dava, şike ve teşvik davası değildir; bu davanın aslında ne olduğunu süreç içinde göreceğiz'' dedi.