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Yıldıray Oğur'un Demirtaş yorumu: Hapishanede yatan bir aday, sandıktan yüksek oyla çıktıktan sonra geç olacak

"Türkiye'den hem dünyaya hem de tarihe kötü bir fotoğraf kalacak”

14 Mayıs 2018 14:02

Karar yazarı Yıldıray Oğur, 3 Kasım 2019’dan 24 Haziran 2018’e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimleriyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın bir buçuk yıldır devam eden tutukluluk hâlinin muhafazakâr Kürt seçmeni motive ettiğini belirten Oğur, "Cumhur ve Millet ittifaklarına giremeyen HDP, sol ve PKK kimliğinden çok Kürt kimliğinde bir birleşmenin adresi oluyor” görüşünü dile getirdi. 

Oğur, bütün bunların bir devletin üzerinde ciddi ciddi ve soğukkanlılıkla düşünmesi gereken sonuçlar olduğunu ifade etti.

"Hapishaneden sandıkla çıkmak” başlığıyla yayımlanan (14 Mayıs 2018) yazısında Oğur, sözlerine "Hapishanede yatan bir aday sandıktan yüksek bir oy aldıktan sonra geç olmuş olacak. Türkiye’den hem dünyaya hem de tarihe kötü bir fotoğraf kalacak” diye devam etti. 

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

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