Yıldıray Oğur: Yine mi 'takiyye yapıyorlar', yine mi 'samimi değiller'

Karar yazarı Yıldıray Oğur, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 2014'te Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliğine atanan, ardından da Danıştay üyesi olan Aysel Demirel'in kişisel Twitter hesabında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yönelttiği "eleştirileri" değerlendirdi.

"Büyük mücadeleler sonucunda önce üniversitede eğitim, ardından kamuda başörtülü hizmet hakkını almış ve Danıştay üyeliğine atanmış başörtülü bir hakimin bu tepkiselliği anlaşılmaz değil" diyen Oğur, sözlerine şöyle devam etti:

"Ama bu tepkideki bir itham, bir zamanlar kendilerine kapatılmış üniversitelerin, devlet kurumlarının kapılarını zorlayan başörtülü kadınların ve dindar siyasetçilerin hiç yabancısı değil; 'Gizlemeye çalıştığınız gerçek niyetleriniz.'”

"Erdoğan için de böyle denmişti"

Yıldıray Oğur, 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen ve 2001'de AKP'yi kuran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da karşısına o dönem 80'lerde yaptığı konuşmaların kasetlerinin çıkarıldığını, “Bugün değişim, demokrasi, kimsenin hayat tarzına karışılmayacak dediğine bakmayın, takiyye yapıyor, gerçek niyetini saklıyor” dendiğini hatırlattı.

"Halbuki, içkili lokantaları kapatacağı, otobüsleri kadın erkek ayıracağı söylenen siyasetçinin iktidar yıllarında önce İstanbul Avrupa’nın en hip şehirlerinden biri oldu, ardından Başbakanlık döneminde Türkiye, demokratikleşme ve Avrupa Birliği’ne uyumu yolunda cesur adımlar attı" diyen Oğur, "Yine mi 'takiyye yapıyorlar', yine mi 'samimi değiller" başlığıyla yayımlanan (11 Haziran 2018) yazısında şu ifadelere de yer verdi:

"Yıllarca bu samimiyet testlerinden, takiyye ithamlarından çok bunalmış muhafazakar çevreler bugün Türkiye’nin başörtüsü diye bir meselesi olmadığını, herkesin istediği yerde başörtüsü takabileceğini söyleyen CHP’nin Cumhurbaşkanı adayına benzer bir muamele yapıyorlar.

"Onun beyanına güvenmiyor, yaşanan tecrübelerle fikirlerinin değişmiş olabileceğine bir şans vermiyor, gerçek niyetini gizlediğini, takiyye yaptığını iddia ediyor ve buna delil olarak da maziden eski kasetlerini çıkarıyor, hatta namazında bile samimiyetsizlik arıyorlar.

"Halbuki, beyanın esas kabul edilmemesi, gizli niyet arama, esas amaç sorgu suali, bugün benzerini başkalarına yapan hakime hanıma, başörtüsünün yasaklanmasını isteyenlerin argümanlardan tanıdık gelmeliydi.

"Siyasi pozisyonların sabit, asla değişmez hatta varoluşsal olduğunun düşünüldüğü, kavganın da ezeli ve ebedi olduğunun varsayıldığı bir ülkenin nasıl yerinde saydığının örneği de herkesin hafızalarında taze olmalıydı.

"Halbuki toplumlar, insanlar ve siyasetler değişir. Dünün en hararetli tartışmaları bugün önemini kaybeder. Hatalardan dersler çıkarılır ya da bazı önyargılar, ayrımcılıklar artık bugün mümkün, işlevsel ya da faydalı olmadığı için terkedilebilir.

"Toplumlar da samimiyet testleriyle değil böyle böyle ilerler ve değişirler.

"CHP’nin cumhurbaşkanı adayının bu mesajları açıkça vererek, bunlarla seçimde sonuç almaya çalışması, Türkiye’nin değiştiğinin, bazı zor eşikleri aştığının da işaretidir.

"Bu takiyye edebiyatı maziden geri çağrılıp, samimiyet testleri çıkarılarak kavga vesilesi yapılacak değil, ancak keyfi sürülecek bir başarıdır."