Yıldıray Oğur: Türeci ve Şahin'i yılın insanları ilan ettiren büyük başarısına, onların aşısını almak zorunda kalmamak için mi çok ilgi gösterilmedi?

Karar yazarı Yıldıray Oğur, Pfizer'le birlikte Covid-19 aşısını geliştiren BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr Uğur Şahin ile ilgili, "Neden bütün dünyanın konuştuğu, yılın insanları ilan ettiği iki Türkiye kökenli bilim insanıyla Merkel kadar bizim devletimiz gurur duymuyor gibi görünüyor?" diye sorarken, "Eğer kamuoyuna açıklanmamış bir görüşme yoksa, Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ana kadar onları arayıp tebrik etmemiş gözüküyor. Türk milliyetçisi MHP lideri Devlet Bahçeli de. Hatta aramayı bırakın, bir tebrik tweetleri bile yok. Cumhurbaşkanı’nın tek bir tebrik açıklaması medyaya yansıdı, o da 3 Aralık’ta yani neredeyse bir ay sonra katıldığı BM Genel Kurulu Covid-19’la Mücadele Oturumu’nda kurduğu bir cümle" dedi.

İktidar cephesinden Şahin ve Türeci ile telefonda görüştüğü bilinen tek ismin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olduğunu belirten Oğur, Bütün dünyamın ve Türkiye’nin çifti hararetle tebrik ettiği, Türkiye’de insanların da büyük gurur duyduğu günlerde, aşının bulunduğu açıklamasından 3 gün sonra şöyle bir tweet attı Koca. Bu tweette bile tek bir tebrik mesajı yok. Mesafe korunmuş. Gerekli gereksiz her şeyle duyulduğu ilan edilen gurur, dünyayı kurtaran iki Türk’ten esirgenmiş" ifadesini kullandı.

Oğur, "Geriye tek bir neden kalıyor. Bu iki Türk bilim insanına yakın ilgi ve alaka gösterilmemesinin, tek bir tweetin bile esirgenmesinin sebebi onların kişilikleri değil de aşıları. Sağlık Bakanı Koca, neden onların aşısının değil de Çin aşısı Coronavac’ın tercih edildiğiyle ilgili çeşitli açıklamalar yaptı. Acaba en başından itibaren iki Türk bilim insanını yılın insanları ilan ettiren büyük başarısına, onların aşısını almak zorunda kalmamak için mi çok ilgi gösterilmedi? En başından beri onların geliştirdiği aşının değil, Çin aşısının alınacağı belliydi de bu yüzden mi kamuoyu o yöne doğru yönlendirilmedi?" diye sordu.

Oğur, "Çin aşısının güvenli olmadığı tezlerine katılmamakla birlikte, bu fırsatı kaçırma pahasına, iki Türk'ün ürettiği aşıya böylesine sırt çevirme pahasına Çin’le kurulan bu zorunlu ilişkiyi anlamakta insan zorlanıyor. Belki de sebep, Türkiye’nin kendi insanlarının başarılarına karşı, hepimizin hem tarihten hem de kendi hayatlarımızdan iyi bildiği geleneksel ilgisizliği ve hoyratlığıdır sadece" görüşünü savundu.

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